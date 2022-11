Martín Tetaz en Tres Arroyos: “me impresionó de Tres Arroyos la pujanza industrial tan grande que tiene”

Martín Tetaz, Diputado Nacional de Juntos por el Cambio y referente de la UCR Evolución estuvo en Tres Arroyos y brindó una conferencia de prensa tras una recorrida por el Parque Industrial.

Sobre su visita a Tres Arroyos Tetaz expresó:

“Una de las cosas que me impresionó de Tres Arroyos es la pujanza industrial tan grande que tiene. Realmente me sorprendí de la recorrida que hice por el Parque Industrial, eso simboliza un poco lo que está en juego en el próximo proceso electoral: hay una discusión de valores”.

“Nosotros tenemos que reconstruir a la Argentina sobre la base de dos pilares, que antes eran casi un cliché pero que ahora son cuestión de vida muerte, que son el trabajo y el estudio”.

“No puede ser lo mismo trabajar que no trabajar. Acabamos de frenar en el Congreso un intento del Kirchnerismo de aprobar un proyecto de salario básico universal que esencialmente rompe con el concepto básico de que vos para ganar plata tenés que trabajar. Eso una cuestión medio obvia que aprendimos todos desde chiquititos, pero en algún momento se rompió y ahora resulta que vos podés ganar plata sin trabajar”.

“Eso está mal, obviamente tenemos que ayudar a la gente que la está pasando mal, pero eso tiene que ser un esquema de emergencia”.

“No podemos tener una generación viviendo 10 años seguidos de planes sociales, eso implica que nosotros tenemos que elegir un modelo basado en el trabajo y en el estudio, no puede ser lo mismo si vos estudias o no estudias. La educación y el trabajo son dos pilares fundamentales”.

“Tres Arroyos es una región productiva, no solamente es una región productiva en la cual hay un esquema, por supuesto minoritario de asistencia social, pero muy minoritario. La ciudad se sostiene sobre la base de la producción y el trabajo, pero además también se sostiene sobre la base de estudio. No es la misma realidad de la escuela pública de Tres Arroyos, que todavía conserva un prestigio importante, que la realidad de la escuela pública conurbano o de la Ciudad de Buenos Aires, entonces es un punto a favor, el que nosotros tenemos que rescatar”.

“Ojalá pudiéramos multiplicar la calidad de las escuelas públicas que hay en Tres Arroyos al resto de la provincia de Buenos Aires sobre todo el conurbano, eso son los mensajes que tenemos que aprovechar”.

Martín Tetaz en Tres Arroyos: “me impresionó de Tres Arroyos la pujanza industrial tan grande que tiene” Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Propuestas de cara al 2023

“Estamos recorriendo todo el país y particularmente la provincia de Buenos Aires para contar, cuáles son las reformas en las cuales estamos trabajando de cara al nuevo gobierno”.

“Argentina todos sabemos, la crisis que está atravesando, requiere reformas muy importantes en materia monetaria, en materia impositiva, en materia de reforma del Estado y en materia de reglas laborales de las Pymes”.

“Lo que necesitamos para que ese cambio sea exitoso, es que ese cambio se apoye en tres factores: el primero la construcción de un volumen político mucho más amplio del que hubo en el 2015. Estamos preparándonos para recuperar la provincia de Entre Ríos, la de Córdoba, la de Santa Fe, la de La Pampa y la de la provincia de Buenos Aires con candidaturas competitivas, por primera vez en muchos años, en provincias como Tucumán o Neuquén y a ese volumen político necesitamos sumarle en segundo lugar volumen parlamentario, también esa es una enorme diferencia respecto al proceso del 2015″.

“Yo siempre digo que Juntos por el Cambio es el hermano mayor de Cambiemos, porque se amplió la base de sustentación política, amplió el espacio, son más fuertes los partidos, está mucho más fuerte, por ejemplo, el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, pero sobre todas las cosas tiene un volumen parlamentario que no había en 2015″.

“Recordemos que Macri fue presidente con 86 diputados y 15 senadores y nosotros vamos camino a construir por primera vez una mayoría parlamentaria o algo muy cercano a eso en ambas cámaras, entonces esa ese es un cambio muy importante”.

“En tercer lugar, hay también una expectativa importante porque hay un cambio cultural en marcha. Se está hablando de los grandes problemas que tiene en la Argentina como no se habló nunca a esta altura del campeonato, para decirlo de alguna manera, estamos hablando de la necesidad de hacer una reforma monetaria profunda, en la necesidad de una reforma impositiva, de la necesidad de reforma de las reglas laborales y de las necesidades de transformar también distintas instituciones del Estado”.

“Ese es un debate muy positivo que hace que nosotros lleguemos con un mandato concreto de parte de la sociedad y cuáles son las reformas que hay que hacer”.

Sobre los cambios monetarios a los que se refirió el diputado hizo el siguiente análisis:

“Argentina es el único país de América Latina que tiene una inflación alta y persistente además de Venezuela. Cuando uno mira alrededor, no importa la ideología no es una cuestión ideológica, no importa, si gobierna la derecha o la izquierda”.

“La inflación se resuelve en todos los lugares con un Banco Central independiente. Nosotros necesitamos como punto de partida ir a un nuevo Banco Central completamente independiente, eso exige una reforma a la Carta Orgánica del Banco Central (es una ley del Congreso) luego tenemos que hacer una unificación cambiaria porque tampoco hay ningún país del mundo que se haya logrado desarrollar con 25 dólares distintos ni que haya logrado combatir la inflación con eso”.

“En tercer lugar tenemos que analizar una alguna alternativa, tal vez un poco más corajuda, más fuertes. Estuvimos proponiendo hace poco la convertibilidad con el Real de Brasil como una alternativa para bajar muy rápidamente la inflación y además nos permitiría converger hacia una moneda común del Mercosur que es una herramienta muy fuerte para profundizar la integración, así que realmente es ese camino que necesita Argentina”.

¿Que haya tantos tipos de dólares son pequeñas devaluaciones?

“Exactamente. devaluar sin decir que devalúas. La unificación en alguno de los casos para algunos de los dólares es una devaluación, para otro de los dólares es una apreciación. El dólar turista hoy sale 325 pesos seguramente el dólar turista si hubiera un dólar único, no saldría ese dólar único 325 pesos tampoco saldría seguramente 150 por supuesto”.

“Vengo de recorrer el Parque Tecnológico de Tres Arroyos y en una de las empresas lo primero que me dicen que están con la soga al cuello porque no pueden importar una orden de compra de un insumo productivo que son 7 mil dólares, ¿en serio no podemos importar 7 mil dólares para producir?”

El campo, la energía y los servicios tecnológicos como ejes del crecimiento

Tetaz además indicó que como ejes centrales del crecimiento de la Argentina para los próximos años se destacan lo agropecuario y lo energético e hizo hincapié en otro factor como eje de desarrollo los servicios basados en el conocimiento.

“Las empresas que se están radicando en Argentina de ese tipo, por ejemplo, de servicios tecnológicos, lo hacen porque Argentina es de los países de América Latina que tiene mejor nivel de inglés en su gente, que tiene mejor nivel educativo promedio, por más de lo crítico que nosotros muchas veces somos con nosotros mismos en la comparación regional, no estamos tan mal, tenemos una ventaja comparativa ahí y entonces podemos desarrollar una industria de software muy incipiente”.

“No por casualidad hay cinco unicornios argentinos, es el país que tiene más empresas tecnológicas que se están desarrollando y entonces eso le da una oportunidad única a Argentina”.

“Los servicios basados en el conocimiento son prácticamente el segundo sector exportador después del agro y en términos de exportaciones netas sobre todo, porque uno puede mencionar a la industria, pero en la industria automotriz, nueve de cada 10 pesos que exporta fueron importados primero, en cambio en la en las industrias basadas en el conocimiento es todo ganancia”.

“El sector de la mineria lo sumo también. Hay muchas oportunidades en muchos sectores económicos”.

Sobre los cambios y reformas necesarias Tetaz expresó:

“Argentina tiene que reconstruir todas las instituciones del Estado. ¿Quiénes son los embajadores del Estado hacia la gente?

“El primer embajador que ves es el maestro, el segundo el policía en la calle, el tercero es el médico o el enfermero. Esas son las caras del Estado y las tres caras están hoy desprestigiadas”.

“Las malas gestiones han hecho que le perdamos el respeto a los profesores adentro del aula, a los policías en la calle y a los médicos en el hospital y nosotros eso lo tenemos que reconstruir”.

Sobre las internas partidarias

Consultado sobre las internas partidarias que se desarrollaron en el radicalismo tresarroyense este fin de semana y de la derrota de la lista de Evolución, Martín Tetaz indicó:

“Nuestra convocatoria es bastante más amplia, que la del propio radicalismo. Es una convocatoria dentro del paraguas de Juntos por el Cambio”.

“Juntos por el Cambio está mejor porque están mejor los partidos que lo conforman, entre ellos particularmente el radicalismo. En la elección del año pasado las figuras nuevas que surgieron en la provincia de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos son radicales, entonces obviamente el radicalismo está aportando mucho en esa construcción”.

“Luego los partidos políticos que conforman esa coalición tienen su manera de elegir sus dirigentes y quienes son los cuerpos que los que los conducen”.

“En muchos lugares ha sido posible construir listas de unidad, algo que yo siempre prefiero, pero en otros lugares no, y la forma razonable que tienen los afiliados de decidir quiénes son su conducción es a través del voto.

El espacio Evolución en Tres Arroyos, estuvo muy cerca pero ya está, el que gana conduce el que pierde acompaña dentro del partido. Somos todos parte de una construcción más amplia, que es la construcción de Juntos por el Cambio que tiene un objetivo más grande, transformar la Argentina el año que viene y hoy estamos todos mirando hacia allá”.