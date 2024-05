Manifestación en contra del cierre de la sucursal del Correo Argentino en Claromecó

Este viernes se realizó en la localidad de Claromecó una manifestación en contra del cierre de la sucursal del Correo Argentino.

Diego Coyette, encargado del local ya fue notificado de la medida y su despido efectivizado.

Según expresa el sitio Radio Comunidad Claromecó en su página de Facebook, el Correo Argentino ubicado en calle 28 está abierto, (atendido por personal de Orense, hasta su cierre definitivo) los días martes y jueves de 09 a 12 horas y allí llegarán encomiendas tradicionales (cartas, tarjetas de crédito, DNI, etc.)

Por su parte en el Correo Argentino sucursal UP1, paseo del puente, local 11. (Kiosco Caídos del Mapa, frente al puente VEHICULAR del ingreso a Dunamar) llegarán todos los paquetes que tengan que ver con compras electrónicas, mercado libre y demás (ecommerce) y estará abierto de lunes a jueves de 12 a 17 horas /Viernes - Sábados de 12 a 20 horas.

Leonardo Heim uno de los convocantes a la movilización indicó que:

“Esto es algo, que ya está sucediendo con todas partes. El Correo Argentino es un emblema del federalismo y no es deficitario de ninguna manera, y aunque lo sea es una de las funciones indelegables del Estado”.

“A mí y a mis vecinos no nos importa que el Estado sea deficitario, porque el Estado no es una empresa. El Estado tiene funciones indelegables y no es una empresa que tiene que dar ganancias en su balance, no está para eso.

“Lo que van a hacer es entregar el Correo a algún amigo de los funcionarios de turno como sucedió en los `90″

La idea de esta manifestación es hacer visible lo que está sucediendo con el correo en nuestra localidad y en otras más” – finalizó.