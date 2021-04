Este miércoles se confirmó el arribo de 2250 dosis de la vacuna china Sinopharm que fueron destinadas al vacunatorio del Centro Municipal de Salud y al Polideportivo Municipal.

Tal como expresó días pasados el Secretario de Prevención y Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos, Dr. Gabriel Guerra, las mismas serán utilizadas para inocular a los adultos mayores de altas franjas etarias como así también a los de edad avanzada con factores de riesgo, que se hayan inscripto en el registro.

900 dosis de la vacuna china Sinopharm recibió el Centro Municipal de Salud de Tres Arroyos

Si bien oficialmente, en un principio, se informó del arribo de 900 vacunas destinadas al Centro Municipal de Salud, altas fuentes consultadas por Vía Tres Arroyos confirmaron que fueron 2250 las dosis que llegaron a la ciudad.

Para el día de hoy, miércoles, hay otorgados, solo en el Hospital Pirovano, 250 turnos de vacunación.

Por su parte en el Polideportivo Municipal se inmunizarán a 1500 personas a razón de 500 por día.

Sobre la vacuna Sinopharm

ANMAT La vacuna Sinopharm provista por el Beijing Institute of Biological Products Co Ltd. ha demostrado una “eficacia del 86 %” contra la COVID-19. Según los análisis, la vacuna también presenta un resultado del 99 % de seroconversión de anticuerpos neutralizantes y 100 % de efectividad en la prevención de casos moderados y severos de la enfermedad. No hubo eventos adversos inesperados o graves relacionados al producto.

La de Sinopharm no es la única vacuna que produce un laboratorio chino. Hay dos vacunas más que el país asiático a desarrollado y que han sido aprobadas para su utilización: CoronaVac, de Sinovac Biotech -vacuna que actualmente se está aplicando tanto en Uruguay como en Chile- y la vacuna llamada Ad5-nCoV o Convidecia, desarrollada por la compañía Cansino Biologics junto con el Instituto de Biotecnología de Pekín.