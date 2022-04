Un anhelo de muchos es, sin duda alguna, ver asfaltada la avenida Costanera de Claromecó, la principal Villa Balnearia del Partido de Tres Arroyos.

Ese deseo estuvo a punto de volverse realidad hace algunos años atrás. Estaba el dinero disponible enviado por el Gobierno nacional, pero distintas desavenencias entre los vecinos dejaron trunco aquel proyecto.

En mayo, con el aporte de los vecinos tras un convenio con la municipalidad, se asfaltarán 6 cuadras en Claromecó y la intensión es extender esa modalidad hacia la avenida Costanera.

Alejandro Trybuchowicz, director de Turismo habló al respecto con Vía Tres Arroyos.

Alejandro Trybuchowicz asumió como nuevo Director de Turismo (archivo)

“Este año en Claromecó muchos vecinos, van a realizar un aporte de dinero para hacer la pavimentación del frente de sus casas. Se van a hacer 5 o 6 calles con el aporte económico de los vecinos a través de un convenio con la municipalidad”.

Trybuchowicz indicó también que: “Se están haciendo los estudios de la factibilidad de juntar intensiones de vecinos para ver si se puede hacer lo mismo con la Costanera. Es un grupo de gente que se está juntando para ver si pueden colaborar y hacer algún convenio con el Municipio como se está haciendo con el resto de las calles de Claromecó”.

“Los costos son muy importantes. Se pretende avanzar con este tema. No sabemos si llegará a buen puerto o no. Por ahora son intenciones, todavía no hay nada definido”.

“Que se pueda concretar las intenciones de este grupo de gente, realmente sería fantástico. Sería un salto de calidad. Hoy la avenida Costanera está muy devaluada. Hay que dejar de intentar embellecer a medias La Costanera, porque después los temporales tiran abajo todo el trabajo”.

“Necesitamos hacer un trabajo serio, coherente y a larga data y no trabajos a corto plazo que tarde o temprano se van a perder como se han perdido las plantas y como se van a perder todos los postes de iluminación que no son los adecuados para esa zona y que tarde o temprano se van a podrir”.

“Hay que apuntar a un trabajo serio y a largo plazo para que las cosas no duren uno o dos años y estemos hablando siempre de lo mismo” – finalizó.