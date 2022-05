El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos, en la actualidad, se encuentra bajo la jefatura interina de Roberto Rodríguez, por un plazo de 90 días, tras la salida de Nazareno Pereyra del cargo.

Se especula que para el próximo 2 de junio haya definiciones al respecto y se anuncie quién será el jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos.

Para la elección del nuevo Jefe en la mayoría de los cuarteles del territorio nacional se tiene en cuenta un sistema de puntaje y antigüedad. Durante la pandemia la federación de Bomberos a nivel nacional, suspendió este sistema de puntajes, por lo cual también se suspendieron los ascensos.

Eduardo Miqueleiz, presidente de la Comisión Directiva de los Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos en declaraciones al programa Mañana Urbana de Radio 3 indicó:

“Todavía no se ha tomado ninguna determinación, no hay designación oficial. La idea es que se resuelva antes del 9 de junio. Hay una terna que se está evaluando. Hay distintos aspectos a tener en cuenta para designar un jefe, no solamente la antigüedad, también la categoría y demás”.

El cuartel de Bomberos de Tres Arroyos se viene solventando, en parte, con aportes de instituciones y empresas privadas de la ciudad, como así también con subsidios Provinciales y Nacionales

Miqueleiz indicó: “Con esos aportes se compran equipos y materiales que hay que ir manteniendo. Se está haciendo una compra de ropa y otros elementos que se reponen constantemente. Es un cuerpo grande de 50 miembros y un montón de unidades en marcha. Los equipos son muy caros y siempre algo se rompe”.

Sobre la incorporación de mujeres

Fuentes consultadas por Vía Tres Arroyos indicaron que existe la posibilidad de incorporar a una mujer bombera proveniente de Saldungaray, esposa de un bombero oriundo de Tres Arroyos y radicado en Saldungaray que por motivos personales regresó a nuestra ciudad y ya se encuentra trabajando en el cuartel.

Esto sin dudas, dejaría la puerta abierta para la incorporación del plantel femenino al cuerpo de Bomberos de Tres Arroyos, un pedido que se viene realizando desde hace mucho tiempo y que siempre encontró diferentes obstáculos para su realización. Son muchas las mujeres que quieren ingresar a prestar servicio.

Al respecto Miqueleiz indicó:

“Hay una chica que está en pareja con un bombero que volvería a Tres Arroyos y se estimaba que, en alguna de esas, ella iba a pedir el pase, pero eso todavía no está efectivizado”.

Consultado sobre cuáles serían los inconvenientes para su incorporación, indicó:

“No tenemos las instalaciones en condiciones. Tenemos que hacer baños y vestuarios nuevos. No hay nada definido, hay alguien que está dando informaciones apresuradamente”.

Consultado sobre si esta incorporación abriría la posibilidad de ingreso al personal femenino, Miqueleíz repitió:

“Habría que ver, hay que adaptar las instalaciones porque en estos momentos no podría funcionar con el mismo baño o ducha para bomberos y bomberas”.