El Concejo Deliberante de Tres Arroyos aprobó el aumento de tasas

En la sesión extraordinaria de este día martes, el Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos aprobó por mayoría el aumento de tasas municipales en tres tramos del 7%, aplicables en los meses de septiembre, octubre y noviembre.

La propuesta original del Movimiento Vecinal, que había planteado un aumento del 32% para el mes de septiembre fue rechazada por el resto de los bloques.

Por lo cual, hubo una contrapropuesta del bloque de Todos, de un aumento en tres tramos que finalmente fue acompañada por el Vecinalismo y los concejales peronistas y rechazada por el bloque de Juntos por el Cambio.

Werner Nickel: “Juntos desconoce la realidad económica y financiera en la que estamos inmersos”

El presidente del bloque oficialista Werner Nickel indicó que el aumento de las tasas municipales se debe “a la suba generalizada de los precios, que ha superado todas las previsiones realizadas a la hora de armar el presupuesto para el corriente año, tanto a nivel municipal como provincial y nacional”.

Luego apuntó contra el bloque de Juntos que no apoyó ninguna suba: “Aunque parezca una obviedad, desde el espacio de Juntos se desconoce el compromiso de rever las tasas y eventuales ajustes, tal como se acordó en su momento. También desconoce la realidad económica y financiera en la que estamos inmersos” – indicó.

Y continuó: “Ante la propuesta del Departamento Ejecutivo, el bloque de Juntos adelantó -solo verbalmente- una contrapropuesta de aumentar las tasas en un 10 por ciento. Luego retrocedieron en su ofrecimiento para después no ofrecer nada”.

“Tan incoherente nos resulta el planteo de Juntos, que nos lleva a pensar que esto no es una cuestión de números. Es un reniegue político. Uno piensa que desde Juntos se pretende es desfinanciar la gestión. Para que quede claro, el bloque de Juntos atenta contra la gestión del Movimiento Vecinal, a cualquier costo y sin medir consecuencias”.

Graciela Callegari: “Es responsabilidad de la oposición no desfinanciar a los que gobiernan aunque no sean de su mismo partido”

La presidente del bloque de Todos, Graciela Callegari, al tomar la palabra indicó: “Este Concejo asumió el compromiso de hacer un ajuste de las tasas en agosto. Y nosotros vamos a cumplir con ese compromiso. Por tal motivo, hicimos una contrapropuesta”.

Y agregó: “Es responsabilidad de la oposición no desfinanciar a los que gobiernan aunque no sean de su mismo partido. Es responsabilidad también no poner en riesgo dos cuestiones que son centrales para nosotros: el salario de los trabajadores, principal erogación de gastos de este municipio, y el mantenimiento de los servicios, que iría en desmedro de los vecinos”.

Daiana De Grazia: “en ningún momento se habló de bajar el gasto y de congelar los sueldos políticos”.

Daiana de Grazia del bloque Juntos cuestionó el manejo de los recursos por parte del Ejecutivo Municipal e indicó: “en ningún momento se habló de bajar el gasto y de congelar los sueldos políticos, mínimamente hasta fin de año. Se siguen creando cargos y a ese malgasto los pagan los vecinos”.

Y agregó: “Se propone un aumento lineal no hay un análisis sobre si se necesita una suba específico para una tasa en particular, como puede ser la de Salud”.