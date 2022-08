Horacio Rodríguez Larreta sobre Massa: “Solo se escucharon algunas medidas, la Argentina necesita un plan”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, evaluó este martes que el nuevo ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, solo ha hecho anuncios de medidas aisladas y advirtió que para generar estabilidad, el país necesita un plan económico con reglas de juego que se mantengan por veinte años .

“Hasta ahora hemos escuchado algunas medidas. La Argentina necesita un plan de desarrollo, no medidas aisladas”, dijo el dirigente del PRO en el marco del 5° Congreso Internacional de Coninagro en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Buenos Aires.

"Necesitamos generar un shock de confianza en la comunidad internacional", dijo el dirigente porteño.

Rodríguez Larreta comentó que cuando se reúne con empresarios y productores, estos le piden “estabilidad”. Y advirtió: “Con estos niveles de volatilidad, inflación y cambios en las reglas de juego, es imposible. Lo más importante es decir ‘estas son las reglas y las vamos a mantener por los próximos veinte años’”.

El dirigente fue consultado sobre los anuncios realizados hasta el momento por Massa, y respondió: “Hay que ponerlo en un plan. Comentarios espasmódicos salteados… a la Argentina le falta un rumbo, que además tenga un apoyo suficiente para garantizar su continuidad en el tiempo. Si hay un plan que cambia con cada gobierno, es una anécdota que no ayuda nada”.

Por otro lado, dijo que la invasión rusa a Ucrania está “inhabilitando” otras de las regiones fértiles que hay en el mundo, por lo que la Argentina “tiene una oportunidad que hay que aprovecharla ahora”.

“Un plan tiene que mostrar cómo vamos a crecer. Este sector tiene un potencial enorme, pero no es el único”, dijo Rodríguez Larreta, quien ya ha reconocido su interés por ser candidato a Presidente en 2023, y lamentó que el país siempre “termina ahorcado por la falta de dólares”.

Horacio Rodríguez Larreta afirmó que "no acordaría con el kirchnerismo". Foto Federico Lopez Claro

El dirigente porteño también cuestionó que el presidente Alberto Fernández se haya “jactado” de no creer en la necesidad de un plan macroeconómico.

Ante la consulta sobre si se sentaría con Massa para buscar entendimientos, el jefe de Gobierno porteño optó por evitar dar una respuesta concreta. Solo dijo que no se pondría de acuerdo con el kirchnerismo que ante la necesidad de un mayor gasto piensa en subir las retenciones o que cierra las exportaciones de carne para intentar controlar el precio interno.

“Yo creo en un acuerdo con gente con la que podamos coincidir”, expresó Rodríguez Larreta e insistió que él no se pondría de acuerdo nunca con un “kirchnerismo que cree que la inflación se baja con un control de precio monitoreado por militantes de La Cámpora en los supermercados”.

Por otro lado, destacó que Juntos por el Cambio ha logrado sumar a dirigentes de múltiples espacios como Carolina Losada, Ricardo López Murphy y Margarita Stolbizer.

Rodríguez Larreta volvió a ser consultado sobre si se sentaría a una eventual mesa de discusión que pudiera ser convocada por Massa, quien días atrás llamó a la oposición a trazar consensos básicos antes de la campaña electoral.

En ese sentido, el dirigente porteño respondió: “Es un gobierno que no ha mostrado hasta el día de hoy ninguna vocación de consenso, que se ha pasado dos años y ocho meses sin tener un plan y echándole la culpa al gobierno anterior o a la oposición. Con gente con esa actitud, que cree que nuestros socios internacionales deben ser Venezuela, Nicaragua o Cuba, yo no me pondría de acuerdo nunca”.

Seguidamente, Rodríguez Larreta comentó que no todo el gobierno piensa de esa manera sino solo un sector (el kirchnerismo más radical) y señaló que hay otro “sector más amplio”, pero con el que aún deben coincidir en algunos valores. “Yo creo en la fuerza del sector privado”, dijo el jefe de Gobierno porteño.