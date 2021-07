Donato ya no tendrá que esperar más.

Su mamá Raquel Fersen confirmó a Vía Tres Arroyos que a través de gestiones realizadas por el intendente Carlos Sánchez y la Dra. Claudia Cittadino, el niño Donato Quintas recibirá las cuatro medicinas necesarias para su tratamiento de quimioterapia.

Ayer por la noche Raquel Fersen se comunicó con el intendente Carlos Sánchez explicándole la difícil situación que atraviesa por la salud de su pequeño hijo Donato Quintas.

El intendente con la celeridad que merece el caso, se puso en contacto con el Dr. Gabriel Guerra y la Dra. Claudia Cittadino quien posteriormente se comunicó con Raquel.

Esta mañana la Dra. Cittadino le confirmó a Raquel que estaría todo solucionado y se consiguieron todas las medicaciones de las cuales se haría cargo la Fundación Flexer.

Raquel se comunicó con Vía Tres Arroyos y nos contó la situación: “Ayer a la noche me comuniqué con el intendente Carlos Sánchez planteándole la situación de Donato y sobre lo que habían manifestado desde el Hospital por la falta de estas drogas. Me atendió muy amablemente y me comunicó con la Dra. Cittadino que estuvo hasta muy tarde junto con el Dr. Rey comunicándose con el oncólogo y me confirmaron que el tema de las drogas de Donato ya está solucionado.”

“El día lunes estaré compartiendo las fotografías de la medicación que se alcanzó a comprar y que quedará guardada por si llega a suceder algún imprevisto en un futuro, como este incidente que en el hospital no cuenten con esta droga necesaria para la quimio”.

Además aclaró que el dinero recaudado gracias a la solidaridad de la ciudanía quedará guardado en caso de que ocurra algún inconveniente y que en parte es utilizado para solventar su estadía en la ciudad de Buenos Aires donde Donato sigue con su tratamiento en la Fundación Garrahan.