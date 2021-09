Daiana De Grazia (DDG) es abogada, mediadora, se alejó de su profesión para ocupar su tiempo en la política. Es concejal de Juntos por el Cambio y precandidata del radicalismo en las próximas Paso 2021, en la interna que se disputara dentro de Juntos.

Mujer aguerrida, de fuerte convicciones, acostumbrada al dialogo y a la búsqueda de consenso por pertenecer a una coalición con diferentes miradas pero objetivos en común.

A pocas horas del cierre de campaña Vía Tres Arroyos dialogó con la Precandidata Radical.

VTA: En los últimos años dejaste de lado tu profesión para dedicarte full time a la política, ¿Es así?

DDG: “Si, es lo que corresponde. El concejal se tiene que dedicar a ser concejal, tiene que estar dispuesto todo el día a la tarea, si lo llaman de una localidad a la hora que sea, tiene que estar y si no hay una comprensión de la familia no es posible hacerlo. Ellos entienden cuáles son mis razones y lo que me impulsa para ayudar a la gente, a veces es difícil pero creo que tiene que haber más mujeres en la política, le da una mirada distinta, otra visión sobre las cosas”.

La UCR tresarroyense cerró su campaña en Claromecó (Foto: Vía Tres Arroyos)

VTA: ¿Cómo ves estas elecciones? , parecen bastante raras.

“La gente está apática con estas elecciones no solamente debido a la pandemia sino la situación del país, las cuestiones sociales que se están viviendo, la crisis económica, la salud mental de la gente que se ha venido muy abajo este último año. Nosotros lo que tratamos de transmitir es “No aflojar” que todo pasará y que tenemos que empezar a pensar un nueva manera de manejar el país, que el futuro depende de cada uno de nosotros”.

“Recorrimos mucho las localidades y la gente de las localidades no quiere rendirse, tienen la pelea más difícil para proyectar un futuro, por cuestiones de distancia a los centros urbanos, por la accesibilidad, desde lo económico y hasta las oportunidades de desarrollo en ellas”.

“Por ejemplo los habitantes de San Mayol tiene inquietudes, quiere que la gente vaya a vivir a la localidad, quiere que se trabaje más fuerte todo lo que tiene que ver con el turismo rural y para eso hay que escucharlos saber lo que piensan y ayudarlos”.

VTA: ¿Cómo ves al Radicalismo en esta interna?

“Desde el Radicalismo tenemos una gran oportunidad con Facundo Manes y con Carlos Ávila en Tres Arroyos, para todos los radicales la educación es una prioridad en eso vamos a trabajar fuerte con políticas que se sostengan en el largo plazo”.

“Creo que la interna que hubo en el radicalismo a principio de año le dio nuevamente respaldo y visibilidad al partido, más de 100 mil personas se acercaron a votar en la provincia de Buenos Aires, hoy viene gente joven y mucha gente mayor a afiliarse”.

Margarita Stolbizer en Tres Arroyos (Foto: Vía Tres Arroyos)

“El radicalismo tuvo un gran gesto en los últimos años supimos ubicarnos en el momento que correspondía en el lugar que correspondía. Se le dio al Pro un lugar preponderante en un momento determinado porque para la alianza Juntos por el Cambio era lo mejor. Fue una visión estratégica que consideramos lo mejor para la sociedad”.

“Ahora las circunstancias cambiaron, claramente el territorio el radicalismo lo tiene, en la sexta sección hemos trabajado en conjunto y muy fuertemente con todos los partidos. Hemos afianzado la comunicación interna y externa. Hoy el radicalismo tiene otra preponderancia, tiene grandes dirigentes y gente muy valiosa. En esta interna buscamos nuestro lugar, sin dejar de reconocer que somos parte de una alianza y que nos necesitamos unos a otros para seguir trabajando todos juntos como sucederá desde el 13 de septiembre”.

“El votante radical o aquel que vota al radicalismo sabe que el Partido tiene bases fundamentales como la ética, la moral, el reconocimiento y la preservación de las instituciones, el cumplimiento de las leyes. Son cuestiones que hoy están haciendo mucha falta por eso la gente va a venir a buscar nuestro voto porque somos garantistas de la democracia y república”.

“Somos un partido orgánico que ha renovado sus ideas pero no ha renovado sus valores siguen siendo los mismos”.

Margarita Stolbizer en Tres Arroyos (Foto: Vía Tres Arroyos)

VTA: Imagino que dentro de una coalición como lo es Juntos, lograr ponerse de acuerdo en los diferentes temas es fundamental

DDG: “Dentro de Juntos por el Cambio siempre hemos trabajado con consenso yo soy la única concejal radical dentro del bloque. Hemos discutido y buscado los acuerdos necesarios. No hay personalismos sino una cuestión orgánica por eso cuando hay algo que decidir, posiblemente tardemos más tiempo que los demás porque no tenemos un dedo indicador que nos diga “hacé esto” nosotros lo discutimos, lo charlamos y nos ponemos de acuerdo para defender todos juntos nuestra postura”.

“Aprendí mucho en estos cuatro años, obviamente que hubo muchos golpes contra la pared, pero soy aguerrida y sigo peleando por las cosas que creo que valen la pena luchar”.

VTA: ¿De ser reelegida, ¿Cuáles son los proyectos en los cuales trabajarías?

“Tenemos proyectos específicos para los emprendedores y para los profesionales, tenemos proyectos de desarrollo social y nutricional para las familias más carenciadas de la ciudad.”

“Con respecto a los emprendedores queremos trabajar sobre el Fomepro. Hay dos tipos de emprendedores, el que lo es porque la crisis actual lo ha llevado a realizar alguna actividad para subsisir, y aquel otro que ya viene recorriendo un camino de emprendedor. Hay que ayudar a los dos y hay distintas maneras para hacerlo.”

“Quiero seguir trabajando en la Mediación Comunitaria. Sucede muchas veces que los conflictos entre vecinos terminan en una cuestión penal. Si esos problemas se toman a tiempo, y se dialoga con un mediador que los concilie o acerque a las partes se pueden resolver de y llegar a un acuerdo de otra manera”.

La UCR tresarroyense cerró su campaña en Claromecó (Foto: Vía Tres Arroyos)

Para finalizar la entrevista Daiana de Grazia alentó a la población para que vote:

“Me parece importante que todos el 12 de septiembre vayamos a votar y decidir sobre el futuro que queremos, el compromiso ciudadano es muy importante, las elecciones es la posibilidad que tenemos para decidir nuestro destino. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos, nuestra manera de expresar el cansancio que muchos sentimos. Ojalá mucha gente se acerque a las urnas, para votar al candidato que prefiera, pero que ejerza ese poder que le da la democracia”.