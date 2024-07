Daiana De Grazia: “este gobierno no ha venido con las mejores maneras para poder sentarse a dialogar”

Daiana De Grazia, concejal de Juntos, expresó su malestar por la falta de dialogo con el Ejecutivo Municipal e indicó que, desde la nueva administración “no están acostumbrados al consenso” y dio sus razones por las cuales, el Bloque de concejales de Juntos, no ha acompañado algunas medidas del Ejecutivo como por ejemplo el proyecto de emergencias en tierras y lo concerniente al edificio del Cresta.

Entre sus principales declaraciones Daiana de Grazia indicó:

Función Legislativa

“Me parece que estamos cumpliendo lo que tenemos que cumplir. Yo escuché al intendente hace poco diciendo que la oposición no acompañaba nada. Nosotros hemos acompañado una toma de un crédito por 221 millones para el Municipio. Hemos acompañado diferentes cuestiones que hacen la labor del Ejecutivo y otras que no”.

“Por ejemplo, se nos está pidiendo que aprobemos o mandemos a pedir una lista para un sistema de cámaras de seguridad que oscila entre los 10 millones y 20 millones, o sea, entre 10 y 20 es mucha la diferencia, no nos brindan la información que nosotros necesitamos, no nos traen resultados obtenidos en otras ciudades parecidas a la nuestra a ver si realmente funciona o no; no nos han mostrado el pliego, entonces, mientras que las condiciones de transparencia no sean claras y no nos den la información, vamos a poner un freno, por supuesto”.

“Lo mismo pasó hace poco en la sesión de Cascallares en la cual claramente se incumple con la ley de prescripción administrativa y lo dejé muy claro, en la sesión que se estaba probando una ordenanza que iba en contra de la propiedad privada (N d E: se refiere al proyecto de emergencia en tierras). Nosotros no vamos a probar algo que va en contra de la propiedad privada, más allá de que esto va a traer un montón de conflictos judiciales para el municipio, porque va a haber conflicto de intereses entre particulares y particulares generados por el Estado”.

“Lo que se aprobó por parte de Movimiento Vecinal y el Peronismo fue dejar de tener en cuenta una ley superior que claramente no se puede dejar de cumplir. Tampoco se tuvo en cuenta los 20 años que pide la ley para que el Estado se pueda hacer de una tierra de un privado, con lo cual, el Estado podría estar entregando a otra persona, una tierra que no llegó a esos 20 años, que tiene dueño”.

Concejo Deliberante resumen de la 9na Sesión Ordinaria Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

“En otras cosas, sí, vamos acompañando, porque consideramos que es un gobierno nuevo que necesita acompañamiento, que no está acostumbrado al diálogo y al consenso se nota dentro del Concejo Deliberante. Es muy difícil la convivencia. Hay muy poco diálogo de parte del Ejecutivo hacia la oposición como para darnos herramientas para poder acompañar”.

“El intendente con nuestro espacio tuvo dos reuniones en 7 meses, lo cual me parece bastante poco porque fueron reuniones solamente para escuchar no para conversar ni para dialogar. Si vos planteas una cuestión y querés que avance, como cabeza del gobierno te tenés que sentar a dialogar con quienes querés que te acompañen”.

“Me queda un año y pico en el Concejo y para poder generar un consenso de diálogo. Antes nos quejábamos mucho del gobierno Vecinalista, pero este gobierno no ha venido con las mejores maneras para poder sentarse a dialogar, conversar y poder generar consensos para mejorar Tres Arroyos. Esto se lo debemos trasladar al intendente, que es quien tiene que dar la oportunidad de diálogo. Nosotros claramente, vamos a estar dispuestos a sentarnos no solo a escuchar, sino a dialogar. Uno escucha y después propone o plantea su postura”.

“Es un gobierno muy nuevo, que no ha entrado con la apertura que nosotros esperábamos”.

Cresta

“El intendente en su momento cuando hablábamos del Cresta, tema por el cual se armó un gran revuelo y después no sabemos qué pasó porque pareciera que perdió importancia, nos propuso que la primera opción para la situación del edificio de Cresta era la expropiación. De ninguna manera vamos a acompañar una expropiación. Es ahí donde nos ponemos como oposición. Nosotros le dijimos, “no señor Intendente usted tiene que ir por la vía judicial” que es la que lo ampara, pero de ninguna manera podemos ir por fuera de la ley. Por más que Garate quiera que rompamos con las normas, no lo vamos a hacer o por lo menos mi espacio no lo va a hacer”.

Cresta, Tres Arroyos Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Proyectos de Juntos

“Hay varios. Está el proyecto de capacitación para concejales y autoridades del Consejo porque se ven muchas falencias en algunas cuestiones que hay que resolver y volver a arreglar y volver a enmendar. Me parece que sano para todos capacitarnos porque estamos representando la sociedad”.

“Está el proyecto del nombramiento del Polideportivo para que participen directamente los chicos, hay un proyecto que tiene que ver con el mejoramiento de luminarias de todo el Partido y la unificación de la tasa de lo que se paga de luminarias con lo que se paga del servicio particular de cada uno que tiene que ver con la CELTA”.

“Está el proyecto de regulación de la donación respecto a los terrenos municipales para que se puedan donar aquellos que han cumplido un cierto tiempo como con personería jurídica al día, eso fue lo que fue vetado por el intendente vamos a volver a subirlo de otra manera porque sostenemos que no se puede donar los terrenos municipales a una asociación, por más buen fin que tenga, que está compuesta hace 10 días”.

“Nosotros proponemos que esas asociaciones o entidades tengan como mínimo tres años de antigüedad o la garantía de otra institución”.

“Otros proyectos son la incorporación de un sistema de purificación para el tanque de Reta para lo que vaya para las canillas comunitarias, el recambio de alumbrado público en las luminarias del distrito por luces LED, iluminación del Paseo de Las Acacias en Claromecó”.

“Algunas cosas que venimos reclamando es el acceso al RAFAM y el acceso a los pliegos y licitaciones que no tenemos como como verlos sino es de parte del Ejecutivo, algunas cuestiones que tienen que ver con la rendición de cuentas de la Fiesta del Trigo que todavía no nos han presentado ni un número y lo venimos pidiendo en todas las Comisiones de Hacienda para que expliquen en qué se gastó y cómo se gastó la plata de todos los tresarroyenses”.

Nuestro bloque se caracteriza mucho porque tenemos tres personas que son de localidades (Claromecó, Orense y Reta) entonces tenemos muy en cuenta las localidades y sus necesidades.

Sesiónó el Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Internas en el Radicalismo

Por último De Grazia se refirió a las próximas elecciones internas del Radicalismo, espacio del cual es la presidente.

“Falta poco. La presentación de listas es en septiembre y las elecciones en octubre”.

“Desde mi rol de presidenta considero que las últimas internas fueron positivas. Se acercaron muchos afiliados, casi 300 a votar.”

“Dentro del Comité hicimos un montón de trabajos de infraestructura del lugar que estaba muy abandonado, nos reunimos con los afiliados, hicimos cenas que hacía años que no se hacían. homenajeamos a Raúl Alfonsín con un busto en la plaza y festejamos los 40 años de democracia”.

“Ahora estamos realizando una encuesta para los afiliados porque nos parece importante también conocer, qué es lo que piensan. Uno a veces, desde la parte política, en el día a día, pierde la mirada objetiva de lo que piensa el afiliado”.

“Para mí no es momento de ir a internas. No es momento de separar líneas. Es momento de tener una lista de unidad, más allá de que uno después a nivel superior se identifique más o menos con diferentes líderes partidarios, pero me parece que el nivel local tenemos que cuidarnos nosotros para nosotros en pos de lo que va a venir”.

“En las internas pasadas teníamos dos líneas: Adelante, Buenos Aires y la línea Evolución. Ganó la línea nuestra y la línea de Evolución se retiró del Comité, lamentablemente hasta la juventud, que ganó con Evolución, no apareció nunca más por el Comité. Es una sensación rara, ganar para no aparecer, para vaciar un espacio. No se entiende como una línea puede pensar que lo mejor para un partido es tener un comité vacío. Desconozco si se siguen juntando por otro lado”.

“En estos dos años de presidencia hemos hecho todas las reuniones de Comisión Directiva en las cuales la gente de Evolución no ha participado salvo en cuestiones muy puntuales, y es una pena”.

“Yo voy a seguir militando pero me parece que es un momento de recambio. Hay cuestiones personales que hacen que yo me tenga que resguardar un poco más y darle lugar a otros que quizás tienen más empuje, más ganas o más fuerza en este momento para llevar adelante la conducción del partido”.