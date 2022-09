Los alumnos de diferentes instituciones educativas de Tres Arroyos participaron en el Concejo Deliberante Estudiantil y presentaron diversos proyectos que hacen al bien común de todos los habitantes del Partido.

En esta nueva edición hay cuatro bloques que están formando parte de este Concurso: “Cofuturo” del Colegio Holandés, “Retamarte” de la localidad de Reta, Conciencia Social de la Escuela Media Nº 2 y “Voces del Sur” de Micaela Cascallares.

En esta ocasión dialogamos con Lautaro Goldbaun, concejal de Retamarte cuyos proyectos presentados apuntan casi en exclusividad a la inclusión.

Retamarte está compuesto por:

Concejales titulares: Nahuel Sánchez, Lauraro Goldbaun, Malena Muruaga

Concejales suplentes: Micaela Zinzenko, Álvaro Fernández, Donato González

Prensa: Morena Montaña, Araceli Aristegui,

Profesores Asesores: Natalia Zingales y Paula Ferretti.

Concejo Deliberante Estudiantil de Tres Arroyos: “Retamarte” de la localidad de Reta Foto: Escuela Secundaria de Reta

Al inicio de nuestra charla Lautaro nos habló sobre el Proyecto de Ordenanza presentado.

“Presentamos un tratado sobre una Tarjeta Única de Transporte Estudiantil (Tute).”

“Es una iniciativa para que todos los estudiantes del Partido de Tres Arroyos puedan viajar a la ciudad cabecera, de manera gratuita, ya sean estudiantes de nivel primario, secundario o universitario, para realizar distinto tipos de actividades ya sean recreativas, deportivas o de estudio”.

“En Reta, creemos que es una problemática, lo vimos durante la pandemia y la vacunación. No solo en nuestra localidad sino en las demás localidades. Los costos para trasladarse a Tres Arroyos son elevados ya sea por el costo del micro o de la gasolina”.

Proyecto de Comunicación.

“En este caso presentamos el Proyecto de Comunicación para dar a conocer la falta de accesibilidad que existe para las personas con movilidad reducida permanentes o temporales, sean rampas, sendas peatonales o juegos en las plazas”.

“Elevamos este proyecto para que se tenga en cuenta que no se respeta la Ley Nacional Nº 24.314 que dicta sobre la supresión de estas barreras físicas tanto arquitectónicas de los ámbitos urbanos, de transportes entre otros. Esto no solo lo presentamos para Reta sino para todo el Distrito de Tres Arroyos”.

“En Reta por ejemplo no existen baños para discapacitados, eso no solo perjudica al habitante de la localidad sino también a los turistas, no hay rampas accesibles o sendas peatonales con sus medidas de seguridad”.

Proyecto de Resolución

“En este caso es un tratado sobre la inclusión del lenguaje de señas. La idea es que se realicen talleres para que todos los interesados puedan aprender el lenguaje de señas de manera gratuita y hacer una sociedad más inclusiva”.

Sobre la experiencia de formar parte del Concejo Deliberante Estudiantil, Lautaro expresó:

“Para nosotros estar adentro del Concejo Deliberante y vivir esta nueva experiencia fue muy buena”.

“Yo nací en Capital Federal y luego me trasladé aquí, por lo que puedo decir que primero fui un turista, pero vivir aquí y poder representar a esta localidad en el Concejo para mí es muy grande”.

“Por eso nuestro espacio se llama Retamarte, porque nuestros proyectos tienen que ver con la inclusión y con el amor que sentimos por Reta.”

“En lo personal siempre me interesó todo lo referido a la política a la inclusión y a los Derechos Humanos. Fue mi primera participación y estoy muy satisfecho por lo que realizamos con mis compañeros.” - finalizó.