MARA siglas de Monotributistas Asociados de la República Argentina, es una organización que comenzó su trabajo en septiembre de 2019, está presidido por la Contadora Pública Nacional, Noelia Villafañe , egresada en la Universidad Nacional de Cuyo. Tiene su sede en la Provincia de Mendoza pero representa a Monotributistas de todo el país.

El objetivo de esta Asociación es defender los derechos de todos los Monotributistas de la República Argentina.

MARA: Monotributistas Asociados de la República Argentina foto: Facebook MARA Monotributistas

Hace pocos días el Gobierno Nacional lanzó nuevas reglamentaciones del Monotributo que generaron deudas retroactivas desde enero y miles de quejas y reclamos de diferentes sectores.

Si bien este miércoles desde el Gobierno Nacional se dio a conocer la noticia que se anulaba la recategorización y la deuda retroactiva, los problemas e inconvenientes que enfrentan los Monotributistas son amplios y de diferente índole.

Sobre este tema Vía Tres Arroyos consultó a Noelia Villafañe presidente de MARA.

Villafañe expresó: “Primero tenemos que entender por qué en junio estamos con una tabla actualizada y retroactiva. Todos los años, el primero de enero se actualizan los montos de facturación, porque vivimos en Argentina, un país que no es estable y por lo tanto, debido a la inflación, no es lo mismo facturar 19 mil pesos en 2019 que el mismo monto en el 2020”

“Está claro que hay que actualizar las tablas, lo que nosotros le pedimos al Gobierno Nacional es que actualice los montos pero congele las cuotas, porque el año pasado el Monotributista teniendo cero ingreso, fue castigado cobrándole el Monotributo cuando no tenía actividad”.

“Este miércoles teníamos prevista realizar una conferencia de prensa con medios nacionales e internacionales, había periodistas acreditados de Brasil, Uruguay, Londres y otros países para asistir, que suspendimos hasta el próximo miércoles porque desde Casa Rosada nos anunciaron que el Presidente daba marcha atrás con las medidas”.

“El próximo lunes tenemos una audiencia con el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, donde vamos a exponer todas nuestras necesidades y vamos a defender a todos los Monotributistas como se merecen.”

“El Monotributista solo recibió un subsidio de 22 mil pesos”

Durante todo este tiempo - continuó Villafañe- , la única ayuda que recibió el Monotributista fue un subsidio de 22 mil pesos, pero la gente no se enteró”.

“Si El Estado hubiese querido que esa medida no fuera solo para unos pocos, - manifestó Villafañe- hubiese hecho difusión de este subsidio que se entregaba. Bastaba con un cartel gigante en la página de AFIP que diga “Subsidio de 22 mil pesos para Monotributistas, hagan clic aquí” como hacen tantas propagandas de tantos subsidios que otorgan”.

“La resolución de ese subsidio que es la 266/2021 se publicó el día sábado 22 de mayo a las 2 de la mañana. Es obvio que no querían que se enterase todo el mundo, pero nosotros sí, porque estábamos esperando esa medida. Hicimos un vivo explicándole a la gente en qué consistía pero lamentablemente aquellos que no conocen nuestra institución, no se enteraron”.

“La gente tiene que saber también que todas las modificaciones de los Créditos a tasa 0 fueron impulsadas por la MARA” - indicó.

Obras Sociales

Vía Tres Arroyos consultó a Villafañe sobre el accionar de las Obras Sociales que no aceptan nuevos Monotributistas o no reciben el servicio correspondiente. Si bien es una norma obligatoria, los contribuyentes no tienen modo de ingresar.

“Esos Monotributistas deben saber que ya no están solos, que hay una institución como MARA que los va a defender. Hemos logrado la cobertura de Obra Social para todos nuestros asociados, en diferentes provincias con las cuales hemos hecho convenios” - dijo.

La gente puede asociarse gratuitamente a MARA desde las diferentes Provincias.

“Hay muchas injusticias en el sistema – prosiguió Villafañe- Estamos trabajando para que un Monotributista contratado por el Estado, por instituciones públicas y por empresas privadas a la cual le hacen una facturación y hay una relación laboral encubierta, tenga los mismos derechos y beneficios que un trabajador en relación de dependencia. ¿Por qué si soy Monotributista y estoy en la misma oficina con un trabajador en relación de dependencia, ellos tienen aguinaldo, vacaciones y el Monotributista “ tiene que sentirse un Carlitos” porque no tiene nada de eso?”

“Esta precarización laboral existe tanto en la parte pública como en la privada. Si el Estado o los privados no pueden pagar el 931 para blanquear a todos sus empleados, entonces hagamos una nueva figura en donde el Monotributo que es contratado tenga estos derechos. Estamos trabajando en un proyecto de ley para subsanar eso”.

“Los Monotributista desde siempre han sido bastardeados y ninguneados por el Estado, por lo que, hay mil cosas para hacer. Hoy la gente tiene que saber que existe una institución que va es gratuita y va a defender sus derechos, sus intereses y su dignidad” – finalizó.

Para conocer más de MARA: Facebook/MARA Monotributistas.