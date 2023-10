Caro Mansilla: el arte de vivir y pintar con la misma intensidad

En el arte se refleja la vida, y la vida es un arte.

En el arte como en la vida uno expresa lo que siente, a veces lo que puede.

Nunca me llevé muy bien con los críticos de arte, con aquellas personas que, parados frente a una pintura, pueden decir, muy sueltos de boca: “lo que el artista quiere expresar es…”

¿Cómo saberlo? Un crítico puede hablarme de composición, técnica y estilo; de color, textura, detalles y contexto, pero nunca sobre lo que el artista quiso expresar.

Eso pertenece al mundo más íntimo, consciente o inconsciente del propio creador, y todas las emociones que seamos capaces de experimentar como observadores, estarán viciadas de nuestra propia subjetividad definidas por nuestras experiencias, vivencias y formas de ser.

¿Cuántas emociones distintas se pueden experimentar frente a un cuadro? ¿Cuántas interpretaciones distintas se pueden encontrar en las letras de un poema?

Infinitas. Por suerte el arte y la vida son subjetivos.

Caro Mansilla inauguró el pasado jueves su exposición “Síntesis” en el Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos, con una serie de cuadros que abarcan diferentes etapas de su vida.

Caro Mansilla Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Sus pinturas me transmitieron fuerza. Tienen potencia, intensidad, energía y un vibrante uso del color.

La misma intensidad sentí en su personalidad, cuando colé mi grabador para sumarme a la entrevista que mi colega, Carli Ferretti, le realizaba para su programa “Charlas de café”.

“Esta exposición – inició Caro Mansilla - es una síntesis de toda mi vida, de mi forma de pensar, sentir y expresarme. Hay cinco cuadros nuevos y todos tienen que ver con cómo siento, cómo me manifiesto y lo que me pasa con la vida”.

¿Y qué te pasa con la vida?

“Soy intensa y la vivo intensamente”

“Mi sentir es profundo, voy a fondo en todo. Soy de entregarme mucho, de sentir mucho, de querer compartir mucho, pero también aprendí con quién y cómo, pero siempre con estas ganas de amar porque en realidad estoy enamorada de la vida: me gusta todo, todo lo quiero vivir y experimentar, me entrego pero también puedo retirarme al toque”.

“Tuve que aprender a entenderme, a aprender sobre mi misma. Con la pintura lo que me pasa es que me voy encontrando y voy aprendiendo sobre mí. Soy muy gestual, empiezo a pintar un cuadro y voy encontrando lo que me está pasando”.

“Como artista me costó mucho desconstruirme porque vengo de una formación académica, soy profesora y licenciada en Artes Plásticas, esa formación me llevó a entender la pintura como algo en lo que todo debía estar perfecto, pero en realidad yo quería expresar lo que sentía y que no tenía que ver con ser correcto”.

“Es como una terapia. Pinto para saber quién soy, quien quiero ser y en mis cuadros eso se refleja, son la expresión no solo de mi sentir, también de mí ser”.

“Soy súper curiosa. Siempre estoy estudiando, soy muy autodidacta. En mí está la astróloga, la terapeuta floral, la artista, la docente, la madre, la amiga, la hermana y la amante; a veces estoy más atravesada por una que por otra, y según lo que voy sintiendo en ese momento es lo que voy pintando”.

Por contactos:

Instagram: Caro.Artista.Tarot

Facebook: Caro Mancilla

Teléfono: 2983 -582624

