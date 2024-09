Buenos resultados para los atletas chavenses en el Maratón de Buenos Aires

El domingo 22 de septiembre se celebró la 40ª edición de la Maratón de Buenos Aires, con casi 15.000 inscriptos, entre ellos una importante cantidad de atletas extranjeros.

Chaves Municipio contó con la participación de 8 corredores que obtuvieron destacados resultados en la competencia.

Categoría femenina

Lorena Erdocia cruzó la meta en 4 horas, 33 minutos y 33 segundos (04:33:33).

Elsa Pogorselzki registró un tiempo de 4 horas, 57 minutos y 13 segundos (04:57:13)

Yesica Vilanova finalizó con un tiempo de 3 horas, 59 minutos y 8 segundos (03:59:08).

Lilian Tirone (De la Garma) completó el recorrido en 3 horas, 46 minutos y 59 segundos (03:46:59)

Lidia Mascioni finalizó la prueba en 4 horas, 56 minutos y 59 segundos (04:56:59).

Categoría masculina

Nahuel Moleres ( De la Garma) concluyó la maratón con un tiempo de 3 horas, 13 minutos y 15 segundos (03:13:15).

Nicolás Staniscia logró un registro de 4 horas, 55 minutos y 26 segundos (04:55:26)

Andrés Vilches obtuvo uno de los mejores tiempos locales con 2 horas, 46 minutos y 55 segundos (02:46:55).

Lorena Erdocia y su experiencia

Lorena Erdocia compartió su experiencia personal en esta edición:

“Para este maratón no pude entrenar como hubiera querido; el crudo invierno, los horarios y haberme enfermado me afectaron.

Sin embargo, a pesar de haber tardado unos 10 minutos más que en la edición anterior, comprobé el poder inmenso de la mente si te programás en positivo. A solo 2 kilómetros de la largada, sufrí una caída que casi seguro me fracturó un dedo.

En segundos, evalué todas las posibilidades y decidí seguir mientras el cuerpo lo permitiera y no me descompensara. La humedad y el calor eran intensos, pero uno se prepara para eso. Respetar lo planificado e ir pensando que sos capaz, que tantas personas en ese mismo momento están pendientes de vos, enviándote la mejor energía, es lo que me permitió cruzar la meta entera y feliz.

Ojalá más personas, especialmente niños/as y adolescentes, descubran a tiempo la disciplina del running, porque seguramente hay mucho potencial. Correr te cambia la forma de ver y resolver las cosas en todos los aspectos de la vida”.

Buenos resultados para los atletas chavenses en el Maratón de Buenos Aires

