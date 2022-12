Tolhuin: “No hay que perder el foco del objetivo de contener la emergencia”

El Intendente Daniel Harrington acerca afirmó que “hay cosas cosas que es mejor dejar pasar de largo y no perder el foco del verdadero objetivo que es contener la emergencia”, en relación al momento que atraviesa Tolhuin hace más de 10 días con motivo del incendio en la Reserva Corazón de la Isla.

“El fuego y las condiciones climáticas están provocando algo lamentable”, relató Harrington en una entrevista con Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas.

El Jefe Comunal reveló que mantuvo una reunión con el Director Nacional de Manejo del Fuego: “Visitamos a los vecinos de La Rinconada, poniéndonos a disposición de la situación que ellos están viviendo, tratando de analizar todos los impactos que generó esta imprudencia o irresponsabilidad o estupidez, no sabría como calificar tamaño desastre por parte de quienes fueron a la Reserva Corazón de la Isla y desataron esto”, dijo.

Sobre la situación de los vecinos indicó que el barrio tiene “una organización muy interesante que realizaron rápidamente; asesorados por los expertos en algunas estrategias para contener la situación con el riesgo que todo ello implica. La gente que sabe de esto les fue transmitiendo algunas cuestiones”.

“Uno de los grandes problemas es que hay un viento de altura, cuando se meten en los cañadones, las corrientes que generan los dos lagos hace que el comportamiento del fuego sea impredecible”, dijo en base a su experiencia como brigadista, y destacó “los voluntarios y los combatientes están haciendo un trabajo increíble, de mucho sacrificio. Es compleja la situación, es muy triste el panorama que se ve en nuestros bosques”.

“Desde mi experiencia puedo decir que nunca vi cinco columnas juntas alimentando a una grande. El comportamiento de este incendio en particular, acompañado del viento, de la sequía y de la disposición del combustible fino y grueso, hace que las condiciones de trabajo se hagan más rigurosas”, compartió el intendente.

“Desde el Municipio hemos dispuesto toda la logística, hay del equipo cocinando, armamos toda una sala para recibir a los combatientes, que tienen a disposición un servicio médico, hay 10 agentes de Defensa Civil que están certificados como combatientes trabajando en la zona”.

“Hay opiniones que no merecen ni un poquito de análisis”

En relación a las críticas recibidas Harrington respondió: “Hay cuestiones que se pueden mejorar siempre, pero he visto opiniones que no merecen ni un poquito de análisis. No conocen. No saben lo que es combatir un incendio forestal. No entienden la dinámica del fuego, hay cosas que es mejor pasarlas por alto y no perder el foco del verdadero objetivo, que es contener esta situación de emergencia que estamos viviendo”.

Entre otras cosas puntualizó: “Entre tantas cosas que se dijeron también se instaló una suerte de pánico. Hubo un día con la temperatura baja y, por la presión del aire, el humo se acercó y todos pensaron que el fuego estaba cerca, pero la realidad es que el fuego está a 25 kms de la ciudad”.

En este contexto, destacó el rol de Defensa Civil y el Plan Provincial de Manejo del Fuego. “Tenemos relevados con la Dirección de Ambiente todos los caminos, senderos y huellas que se pueden utilizar en una posible acción. Hay también un relevamiento de todas las cuencas hídricas, lo que lleva a tener un importante conocimiento del territorio”, dijo.

A futuro

Harrington confirmó que, a partir de ahora, se encuentran trabajando en la creación de acciones preventivas permanentes para la protección de la ciudad: “Habrá que armar una cuadrilla de Incendios Municipal para colaborar con la Provincia en estos casos, para contener y hacer primeros ataques si se da en el ejido urbano”.

Además, analizó que llevará tiempo recuperarse de este incendio “Una vez contenido el fuego hay un trabajo que en la jerga se conoce como la ‘guardia de cenizas’, que es recorrer todas las hectáreas afectadas e ir haciendo un trabajo de apagado absoluto”.

El turismo en Tolhuin, a consideración el Intendente dijo: “En la ciudad el impacto no lo va a sentir, ya que su relación más estrecha es Laguna Negra y Valdez. La Reserva Corazón de la Isla es una zona visitada por gente que hace turismo 4x4, que viene a acampar los fines de semana y que sale a pescar. Pero sin dudas este es un punto de mucho valor turístico y entiendo que la inversión que venía haciendo el INFUETUR con la huella del fin del mundo va a tener un fuerte impacto que nos va afectar a todos”, concluyó.