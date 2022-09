Santamarina de Tandil recibe a Chaco For Ever por la fecha 33 de la Primera Nacional

Por la fecha 33 de la Primera Nacional, Santamarina de Tandil recibe a Chaco For Ever. Desde las 15 horas, el equipo de la ciudad intentará ganar, cortar una racha de tres partidos sin victorias y así jugar uno de los últimos duelos clave para salvarse del descenso.

Santamarina de Tandil necesita ganar. A falta de cinco partidos, uno de ellos ante Chaco For Ever, necesita ganar y esperar resultados, ya que los últimos resultados no ayudaron al plantel tandilense y ahora, último en la tabla, necesita de puntos que le permitan estar una vez más en la Primera Nacional.

Qué partidos le quedan a Santamarina de Tandil:

Fecha 34: San Telmo ante Santamarina de Tandil.

Fecha 35: Santamarina ante Gimnasia de Mendoza.

Fecha 36: All Boys ante Santamarina de Tandil.

Fecha 37: Santamarina ante Güemes de Santiago del Estero.

Formaciones: