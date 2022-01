Llega a Tandil durante el verano 2022 una obra de teatro que trabaja la problemática social que roza todo tipo de discapacidad y encarar lo que sucede puertas adentro del seno familiar. “El sueño de Nahuel” también tendrá presentaciones en Mar del Plata.

//Mirá también: Cinco consejos para evitar fuego e incendios en Tandil

La obra que llegará a Tandil está a cargo del marplatense Matías Cancemi. El elenco, que tiene a 12 actores y bailarines en escena, relata la historia de Laura y su hijo Nahuel, un joven de 25 años con retraso madurativo psicomotriz, que intentará ser rehabilitado socialmente por Paula, una acompañante terapéutica recién recibida que tendrá que enfrentarse a una estructura familiar consolidada.

Así es “El sueño de Nahuel”, que también tendrá presentaciones en Mar del Plata. Foto: Diego Flores

La obra se presentará en el Anfiteatro de Tandil este lunes 17 y el 18 de enero en el Teatro Colón de Mar del Plata. La misma está basada en la historia real de Ayelén, hermana del autor, que tiene un retraso madurativo psicomotriz.

”La principal premisa que nos tiene sobre los escenarios una y otra vez es justamente llegar a todos lados. Esta obra, a diferencia de otras que he dirigido o actuado, no se basa en que la gente salga y me diga: ‘Que linda salió, te felicito’, sino que afuera pueda recibir una palabra de reflexión, de cambio”, contó el director Matías Cancemi.

Además, agregó: “la devolución más hermosa es la que viene de alguna persona que pudo reflexionar sobre discapacidad, que puedo ampliar o modificar su plano de visión; que se sintió identificada con cualquiera de las escenas, que rio o lloró pero porque tocamos esa fibra que buscamos tocar”.