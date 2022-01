Este martes 11 de enero se conoció la triste noticia del fallecimiento de Martín Carrizo, histórico baterista del Indio Solari e históricas bandas de Argentina. En 2016, pisó por última vez Tandil y dio un recital histórico en la ciudad.

El 12 de marzo de 2016 será un día que todos los amantes del rock recordarán. Es que en aquella fecha se produjo el último recital de Martín Carrizo con el Indio Solari: fue junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Tandil, lugar que también vivió la última visita del exlíder de los Redonditos de Ricota.

“Tandil 2016 Indio Solari. Este fue literalmente el último show que toque!!! Cuando termino, iba a tirar los palos y ya no tenía fuerza, tuve que respirar y logré tirar uno y casi no llega a la gente, quedo ahí nomas”, expresó, emocionado, Martín Carrizo a través de redes sociales.

Martín Carrizo último recital en Tandil Foto: Kvk Fotos

Con más de 100.000 espectadores, el hipódromo de Tandil tuvo una jornada única. Martín Carrizo se lució en la batería, como supo hacerlo en los cientos de recitales que tocó en las bandas que le tocó integrar.

Luego de 28 canciones acompañadas por un público eufórico y un show único del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Martín Carrizo dijo adiós y fue el último recital que lo tuvo como baterista de la banda, que también fue, en 2016, la última vez que pisó Tandil.

Por otra parte, aquel 12 de marzo se confirmó otro anuncio: el Indio Solari confirmaba que sufría parkinson. “Quisiera decirles algo que tengo necesidad. Anda circulando una version de que estoy enfermo y es verdad: Mr. Parkinson me anda pisando los talones pero aquí estoy y hace rato que esto pasa, no me van a bajar del escenario así nomás”, dijo ante un público que aplaudió y apoyó al cantante.

El hermano de Caramelito también participó del disco “Bocanada”, de Gustavo Cerati, como ingeniero de grabación en diferentes discos del Indio Solari y también trabajó con Abel Pintos y con Benito Cerati.

Este martes 11 de enero, el músico Martín Carrizo, hermano de Cecilia “Caramelito” Carrizo, murió a los 50 años de edad tras una larga pelea contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que le había sido diagnosticada en 2017.