You tendrá una quinta y última temporada: esto es todo lo que se sabe hasta el momento

You estrenó a principios de marzo la segunda parte de su cuarta temporada, siendo uno de los lanzamientos más esperados por los usuarios de Netflix.

La serie retrata la vida de Joe Goldberg, un administrador de una librería que utiliza la hipermediatización de la era digital para enamorar a las mujeres a las que sueña conquistar.

Esta historia que ha llevado a grandes debates psicológicos en torno no solo a su protagonista, sino, sobre las formas de vinculación del siglo XXI con las redes sociales, está pronta a su fin.

Netflix junto a los creadores de la serie, anunciaron que You tendrá una quinta y última temporada, sufriendo la pérdida de una de su capitanas, la showrunner Sera Gamble, dejando el timón al resto del equipo de producción, Michael Foley y Justin W. Lo.

Sobre su salida, Gamble expresó: “Estoy orgullosa de lo que todos hemos logrado y me siento privilegiado de pasar la posta. Me emociona ver y apoyar al equipo de ‘You’ mientras llevan el viaje de Joe Goldberg a su deliciosamente retorcido final”.

¿Qué se espera para el final de You?

Si bien la quinta y última temporada de You se encuentra en medio de su etapa de preproducción, Peter Friedlander, vicepresidente de series originales de Netflix, aseguró que “A You le espera un final inolvidable”.

Todo lo que ha compartido hasta el momento la plataforma de streaming es un video corto con un recompilado de la frase “Hello, You” y “Hello, there” saliendo de la boca de Joe Goldberg, cerrando con un “Goodbye, You” y el anuncio del final de la serie con la fecha 2024 aparejada.

Más sobre You: ¿Joe Goldberg es un sociópata o un psicópata?

A lo largo de la serie, Joe Goldberg fue analizado por varios profesionales de la salud mental en las redes sociales quienes señalaban que lo más posible era que fuera un sociópata. Sin embargo, su creadora, Sera Gamble, ha querido aclarar que en realidad Joe no lo es.

“Joe no es un sociópata. Matar no es fácil para Joe, pero obviamente tiene algo dentro de él que le permite cruzar esa línea en lo que considera circunstancias extremas… Las personas que hacen cosas malas no son tan diferentes de las que no”, explicó Gamble.

Es que la serie de Netflix ha tratado de retratar desde el inicio a Joe como un personaje con trastorno antisocial de la personalidad, también conocido como psicopatía.

¿Cuáles son las diferencias entre un sociópata y un psicópata?