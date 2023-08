The Idol, la serie más polémica de HBO Max, fue cancelada: su final estrellado y destino inminente

The Idol se estrenó el 4 de junio de este 2023, y si bien no ha pasado mucho tiempo desde entonces, ya ha sido cancelada. HBO Max confirmó que no continuará con la producción a cargo de Sam Levinson y The Weeknd, que tiene al mismo y Lily-Rose Depp de protagonistas.

La serie generó gran controversia desde el minuto cero, incluso, antes de su estreno. Todo comenzó cuando los productores ejecutivos decidieron darle un giro de 180° a la producción, despedir a gran parte del equipo y tirar al tacho el 80 por ciento de lo filmado.

The Weeknd y Lily-Rose Depp, protagonistas de The Idol.

Asimismo, fue catalogado como el título más provocativo de HBO, en tanto cuenta con escenas de sadomasoquismo. Para quienes aún no la vieron, The Idol presenta a Jocelyn, una joven estrella del pop quien recientemente perdió a su madre y no tiene padre. Una noche conoce a Tedros, dueño de una discoteca que oculta una perturbadora personalidad e historia.

Era solo cuestión de tiempo

Si bien The Idol no puede ser catalogada como una “mala” serie - cuenta con gran fotografía, una excelente banda sonora, trama atrapante y personajes con psicologías atractivas -, no tuvo una buena recepción por parte de la mayoría de los usuarios de HBO Max.

The Idol Foto: HBO Max

Dada su poca aceptación, rápidamente se empezó a conjeturar que no contaría con una segunda temporada. A ello se le sumó su final estrellado, que terminó por detonar las malas críticas, ahora, no solo por parte de los espectadores, sino, también, de los especialistas.

The Idol Foto: HBO Max

Con un episodio menos de lo planificado - cinco en lugar de seis -, la historia de Jocelyn y Tedros llegó a su final. Un desenlace predecible y que terminó por decepcionar a aquellos que defendían la producción que, vale mencionar, costó una millonada y era una de las grandes apuestas del servicio de streaming.