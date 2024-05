Steve Carell regresará a la comedia con una nueva serie para HBO

Steve Carell es uno de actores de comedia más exitosos en la industria. Sus papeles en “Virgen a los 40″ y “The Office” lo han destacado como un comediante que puede provocar un sentimiento de incomodidad en los usuarios.

“¿Preferiría ser temido o amado? Fácil. Ambos. Quiero que la gente tenga miedo de lo mucho que me aman”, expresó Michael Scott, el icónico personaje de Steve Carell en “The Office”.

Ahora bien, desde su paso por la compañía de papel en “The Office”, el actor no había formado parte de una serie. Es por ello que esta semana los usuarios se sorprendieron ante el nuevo proyecto del actor con HBO.

Todos los detalles del nuevo proyecto de Steve Carell

La nueva historia de HBO será una nueva serie de comedia de diez capítulos. La misma se ambientará en un entorno universitario, donde un padre pasará por una montaña de emociones con su hija.

Steve Carell protagoniza "Fuerza Espacial". (Netflix)

Por el momento, se desconoce quiénes serían los protagonistas de la trama. Sin embargo, se conoció que Steve Carell será productor ejecutivo en compañía con del ganador de un Emmy Bill Lawrence (Ted Lasso, Terapia sin filtro, Scrubs) y Matt Tarses (Scrubs, Los Goldberg, Sports Night) .

El elenco de Ted Lasso.

“La combinación de Steve Carell y Bill Lawrence promete estar llena de grandes risas, calidez y encanto (...) Estamos encantados de ser el hogar de esta colaboración largamente esperada”, expresó Amy Gravitt, vicepresidenta ejecutiva de programación de comedias de HBO y Max.

Seguidamente, la alianza con el protagonista de “Beautiful Boy” ha generado suma emoción en el creador de “Scrubs”. En este sentido, argumentó que no nada podría salir mal en su nuevo proyecto.

“HBO ha sido durante mucho tiempo un abanderado de la televisión de calidad. Conseguir hacer una serie allí con Steve Carell es un hito inmediato en la carrera de Matt y mía. Ya nada puede salir mal”, detalló productor creativo de la nueva serie de comedia en HBO.

La postura de “Michael Scott” sobre el nuevo The Office

Desde otro aspecto, Steve Carell dio su postura sobre el nuevo remake de “The Office”, escrito por los mismos creadores de la serie. Desde este punto, sentenció que le gustaba la idea pero que no participaría en la misma.

Steve Carell. (DPA)

“Lo estaré viendo pero no saldré. Es algo nuevo y no hay ninguna razón para que mi personaje aparezca. Me encanta la idea, creo que transcurre en un periódico fracasado y, además, trabajé con Domhnall Gleeson, que es uno de los protagonistas”, expresó el actor.