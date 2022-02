El pasado 18 de febrero se sumó al catálogo de AppleTv+ “Severance”, la nueva serie dirigida y producida por el actor de comedia Ben Stiller. A continuación te compartimos todo lo que tenés que saber para disfrutar de esta nueva producción.

Severance ya esta disponible en AppleTv+ Foto: 123rf

De qué trata “Severance”, la nueva serie thriller de Ben Stiller

“Mark Scout es responsable de liderar un equipo en Lumon Industries, empresa que somete a sus empleados a un procedimiento a través del cual les divide quirúrgicamente sus recuerdos entre su trabajo y su vida personal. Un experimento que -desde la teoría- busca permitir que sus colaboradores tengan un mejor equilibrio entre la vida personal y el trabajo pero que es puesto en cuestión cuando Mark se encuentra en el centro de un misterio que lo obligará a confrontar la verdadera naturaleza de su trabajo”, anunciaba acerca de su nuevo thriller AppleTv+.

Severance ya esta disponible en AppleTv+ Foto: AppleTv+

En definitiva, nos encontramos ante una nueva serie con temática distópica acerca del futuro tecnológico de la humanidad, lo cual, posiciona a esta producción ante la vara alta de series como Black Mirror que supieron tratar el tema de forma increíble, creando un universo que por momentos se choca con la realidad no ficcional.

El trailer de Severance

Quiénes forman parte del elenco

Grandes noticias para los fanáticos del cine de todos los tiempos, el cast de “Severance” está conformado por grandes estrellas del cine hollywoodense, comenzando con el legendario Christopher Walken y siguiendo por Adam Scott quien interpretará a Mark, la actriz ganadora del Oscar Patricia Arquette, John Turturro de “The Night Of”, Britt Lower de “High Maintenance”, Zach Cherry de “Succession”, Dichen Lachman de “Altered Carbon”, Jen Tullock de “Before You Know It”, Tramell Tillman de “Dietland” y Michael Chernus de la premiada serie “Orange is the New Black”.