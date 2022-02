“Venus” es la nueva película protagonizada por Ester Expósito y realizada por Jaume Balagueró, el reconocido director de cine de terror español.

Esta producción es parte del sello “The Fear Collection” creado por Pokeepsie Films, una productora de Álex de la Iglesia.

Si bien acaba de finalizar el rodaje del film, en el Festival de Sitges contaron que la película está basada en uno de los cuentos del escritor H.P. Lovecraft llamado “Los sueños de la casa de la bruja”.

La película está situada en distintas partes de Toledo y Madrid, donde ocurren fenómenos paranormales, cuando un grupo de jóvenes españoles van a pasar sus vacaciones y comienzan a desaparecer poco a poco. En su búsqueda, se pondrán en juego los lazos que los unen entre ellos.

¿Cuál es el elenco “Venus”?

Dentro de los actores y actrices de este nuevo film, generó revuelo la participación de Ester Expósito, quien fue protagonista de la famosa serie de Netflix, Élite. Ella es la encargada de interpretar a Ángela Cremonte, el personaje principal de este nuevo estreno.

“Es un gran reto filmar esta película y lo que más ‘me pone’ es que será extremo y radical, ensuciándome en un proyecto muy valiente, que me apetece un montón” dijo la joven. “Podría ser una marquesita en una película de terror, pero no, esto es muy de calle y sumergirme en ese mundo me parece genial” aclaró a la prensa.

Ester Exposito (Joel C Ryan/Invision/AP)

Expósito recordó su infancia y la fascinación que tenía por el género terror que veían sus padres: “estar acá es un privilegio como actriz y como aquella niña que se consideraba fan de este tipo de historias”.

Esta semana se dieron a conocer las primeras imagenes de este film, donde se la ve a la actriz ensangrentada y mirando fijo a cámara, mientras el director comenta la escena.

Jaume Balagueró dijo públicamente que la película va a ser “muy física, a un nivel extremo”.

¿Dónde puedo ver Venus?

El film tiene previsto llegar a la pantalla grande de los cines el próximo 22 de abril. Luego de este gran estreno, quienes este suscriptos a la plataforma Amazon Prime Video podrán disfrutarla desde sus casas.

A su vez, The Fear Collection anunció que tienen previsto diez proyectos más del género terror para sorprender a los fanáticos de este cine. Y planean estrenar tres títulos por año, a partir de este 2022.