En octubre último empezó a grabarse la segunda temporada de “Pasión de Gavilanes” y miles de fanáticos en todo el mundo se entusiasmaron con la posibilidad de volver a ver a las Elizondo y los hermanos Reyes. Pero hasta último momento las actuaciones de los personajes principales aún no estaban confirmadas.

Si bien Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Kristina Lilley dijeron presente desde el comienzo del nuevo proyecto, quedaba en duda la participación del argentino Michel Brown.

Más de una vez el actor que supo interpretar a Franco Reyes Guerrero se refirió sobre el tema, pero brindó mensajes muy ambiguos e inciertos acerca de su aparición en la segunda temporada de “Pasión de Gavilanes” que se estrenará en 2022.

Michel Brown, en la piel de Franco, su personaje de "Pasión de gavilanes". (Telemundo)

“Luego del éxito mundial de la primera temporada, nos entusiasma dar inicio a la producción de ‘Pasión de Gavilanes’ II y poder reunir al elenco original 20 años después para continuar esta maravillosa historia”, confirmó en un comunicado el presidente de la productora Telemundo Global Studios, Marcos Santana.

Y respecto a la trama de los nuevos episodios detalló: “La audiencia podrá disfrutar de una versión contemporánea de esta icónica historia de amor, traición e intriga, y conocer a una nueva generación de personajes que, sin duda, despertará las mismas pasiones que vivieron hace dos décadas con la historia original”.

Sin embargo, la confirmación de Brown se mantenía en expectativa hasta ahora cuando su compañera Danna anunció que finalmente será parte de la segunda entrega de la exitosa novela de vaqueros.

Días atrás, la actriz que interpreta a Norma Elizondo, realizó una transmisión en vivo de Instagram donde adelantó más aspectos de la ficción: “Sé que todos ustedes tienen una expectativa con respecto a lo que hicimos en la temporada 1, pero recuerden que esto es una visión del escritor, cómo él visionaba un proyecta o esta familia cómo evolucionaba, entonces ya no se trata de nosotros seis, ahora se trata del clan, o sea de un gran mundo gavilanes en donde hay buenos, hay malos, hay música, hay venganza, hay muchas cosas…”.

Las nuevas imágenes de Pasión de Gavilanes 2

Así deslizó que nuevamente los protagonistas serían los seis originales y luego para que no quedaran más dudas, confesó: “Sí, Michel va a estar, cómo, cuándo y dónde no me corresponde a mí decirlo, le corresponde a Michel decirlo, en todo caso estamos muy ilusionados de poder en algún momento vernos”.

Luego, el propio Michel Brown lo confirmó a través de un posteo en su cuenta oficial de Instagram donde compartió una foto del sombrero que usó en la serie y manifestó expectante: “Encontré algo que tenía guardado hace 18 años, algo a lo que le tengo mucho cariño y que fue parte de una gran historia. Esta semana les cuento lo que haremos con él”.