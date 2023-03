¿Romperá la cábala? Ricardo Darín reveló si irá o no a los Premios Oscar 2023

Este domingo a las 21 hs tendrán la 95° edición de los Premios Oscar 2023. Esta edición tiene la particularidad de que hay una película argentina nominada a los Oscars. Siendo Argentina, 1985, la gran representante del cine argentino en la categoría de Mejor Película Internacional.

Compitiendo con All quiet in the western front, Close, EO, y The quiet girl, el filme dirigido por Santiago Mitre se suma a la lista de las películas argentinas nominadas a los premios de la Academia. Ante este evento, gran parte del elenco se presentará en la premiación, ¿pero y Ricardo Darín?

En un principio, Ricardo Darín había asegurado que no asistiría a los premios Oscar por cábala, ya que cuando fue nominada por “El Secreto de sus ojos”, de donde también es protagonista, él no se presentó y ganaron la categoría. En esa ocasión, Guillermo Francella y el director Juan Jose Campanella fueron a recibir la estatuilla.

Sin embargo, en las últimas horas, el actor despejo cualquier duda sobre si iba a viajar o no. En el programa de Canal de la Ciudad, Darín le respondió a la periodista Andrea Taboada que si va a ir los Oscars y que en estos días iban a estar viajando a Los Angeles.

“En mi carácter de protagonista de la película y también de productor, este es un momento en que no se puede sacar el cuerpo. Hicimos un gran camino, extraordinario, glorioso, y estamos todos muy felices y satisfechos, contentos de todo lo que se hizo hasta acá. Pero si se llega a dar, por esas cosas que tiene la vida, hipotéticamente, anulo mufa, sería la frutilla de la torta. Pero sí, voy para allá, no serían muchos días porque yo estoy trabajando en otras cosas, pero es el tramo final”, agregó Ricardo Darín, mediante un audio de WhatsApp.

Esta sería la tercera vez que Ricardo Darín se presenta a recibir un premio por la película. Luego de asistir a Los Premios Satellite y el Globo de Oro, donde en todas estas ceremonias, Argentina 1985, gano en su categoría.

Si bien el largometraje argentino tiene fuertes rivales, también es una de las favoritas del público. Siendo alagada por diversas figuras del entretenimiento. Desde Pedro Pascal hasta Lionel Messi.