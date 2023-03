Premios Oscar 2023: qué es el EGOT, el premio “imposible” que comparten John Legend y Viola Davis

Ganar en los Premios Oscar es indudablemente un logro enorme para cualquier persona: todos los actores sueñan con ello, e incluso algunos que no lo son también han fantaseado cómo sería estar en frente a cámaras agradeciendo por haber sido entregado una estatuilla. Indudablemente, esta noche, con la llegada de una nueva premiación, muchos estarán cruzando los dedos por llevarse un premio a casa.

Los Premios Oscar, uno de los cuatro pilares del EGOT Foto: Google

Pero para algunos, el Oscar es tan solo uno más entre sus premios. Ahora, a tan solo horas de una nueva edición de los galardones de la academia, seguramente veremos a más figuras de la cultura y entretenimiento acercarse al mítico logro de entrar al grupo de los EGOT, un selecto equipo de nombres que han ganado todo a su paso.

Qué significa EGOT y por qué es tan importante.

EGOT es un acrónimo que se refiere a la distinción de haber ganado cuatro de los premios más importantes en el mundo del entretenimiento en Estados Unidos: Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Cada una de estas premiaciones es otorgada por una organización diferente y reconoce logros en diferentes campos del entretenimiento, lo que hace aún más especial poder entrar en esta categoría.

Para ser parte del “club EGOT”, se debe ganar el Emmy, premio otorgado por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión a logros destacados en la pequeña pantalla. También se debe tener un Grammy, el premio otorgado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación a logros destacados en la industria musical. El Oscar, premio otorgado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas a logros destacados en la industria del cine, es otro componente fundamental. Y por último encontramos al Tony, premio otorgado por el American Theatre Wing y The Broadway League a logros destacados en el teatro.

Premios Oscar 2022 Foto: Gentileza/independienteespañol

Ganar los cuatro premios (Emmy, Grammy, Oscar y Tony) se considera un logro muy raro y prestigioso: después de todo, quien lo alcance debe haberse destacado en artes escénicas en tres medios distintos (televisión, cine y teatro), además de la industria musical. Suena imposible, ¿no? Lo cierto es que, aunque han sido pocos, hay quienes lo han logrado.

Quiénes han alcanzado el honor EGOT

Obtener los cuatro premios ha sido referido como ganar el “Grand Slam” de la industria del entretenimiento estadounidense. El término EGOT fue inventado por el actor Philip Michael Thomas, el recordado detective Ricardo «Rico» Tubbs en la clásica serie policíaca de la década de 1980 Miami Vice. En más de una ocasión, había dicho querer alcanzar el estatus EGOT… Aunque nunca terminó siendo nominado para ninguno de los galardones que lo componen.

Sin embargo, otros sí lo han alcanzado. A fecha de hoy, 18 personas han ganado el EGOT de forma competitiva, mientras otros cinco han alcanzado la distinción pero sumando premios honorarios o especiales. La lista de los ganadores de la distinción es variada y forma un repaso de nombres emblemáticos del entretenimiento estadounidense. El primero en alcanzar estatus EGOT fue el compositor Richard Rodgers, quien logró la hazaña en 1962, a los 59 años.

Audrey Hepburn, una de las ganadoras del estatus

Pero la lista continúa, combinando actores, compositores, músicos y otros artistas. La mítica Audrey Hepburn está en el “club”, al entrar en 1994 con 63 años. También se encuentran el legendario actor, comediante y director Mel Brooks, la siempre carismática y talentosa Whoopi Goldberg, el músico superestrella John Legend y, la más reciente en alcanzar el estatus, Viola Davis, la estrella de “How to Get Away with Murder”.

Por su parte, y contando premios honoríficos, la lista se extiende para sumar estrellas de la talla de Barbra Streisand, Liza Minnelli, Quincy Jones y James Earl Jones.