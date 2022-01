´Riverdale´ fue una de las series que cautivó a la audiencia a partir del 2017 con sus episodios basados en los Archie Comics, con romances en el instituto secundario y cultos mortales. La tira tiene seis temporadas y la ciudad Riverdale fue escenario para la guerra de pandillas, jefes de la mafia y asesinos.

La sexta temporada empezó el 16 de noviembre con los primeros cinco episodios donde aún siguen los hechos siniestros. The CMW aun no descartó la posibilidad de una 7 temporada.

Riverdale, sexta temporada. Foto: insta

En una entrevista con Los Ángeles Times, KJ Apa, quien da vida a “Archie Andrews”, comentó que tiene contrato para estar en la serie durante los próximos tres años. Incluso, aseguró que sus co-protagonistas, Cole Sprouse, Lili Reinhart y Camila Mendes, también lo tienen.

¿Cuántas temporadas tiene la serie Riverdale?

La serie se lanzó el 26 de enero de 2017 con críticas positivas y tiene con 86 episodios, divididos a lo largo de 6 temporadas, la última de ellas aún al aire.

¿De qué trata la sexta temporada?

“Archie”, “Betty”, “Verónica”, “Jughead”, “Cheryl” y “Toni” cumplirán veintitantos años, con vidas y trabajos distintos y seguramente misterios que resolver. A pesar de que Riverdale únicamente se basa en los cómics de Archie, es bueno saber que esos cómics son largos y tienen historias sobre los icónicos personajes adolescentes cuando son adultos.

Por otro lado, Betty y Archie van a intentar tener un hijo o posiblemente Verónica se va a convertir más en su padre de lo que desearía.

¿Cuándo regresa la sexta temporada de ‘Riverdale’?

Luego de estrenar los primeros cinco capítulos el año pasado, ahora era el turno de “Chapter One Hundred and One: Unbelievable” y “Chapter One Hundred and Two: Death at a Funeral”, los episodios 6 y 7 de la más reciente temporada.

Sin embargo, esto se verá retrasado y los episodios llegarán a la pantalla de The CW recién el 20 y el 27 de marzo, corriéndose así dos semanas del plan inicial que era poner al aire el regreso de Riverdale el 6 de marzo.