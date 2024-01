Ricardo Darín cumple 67 años: la vez que cayó en una fake news electoral

Este 16 de enero, Ricardo Darín celebra su sexagésimo séptimo cumpleaños, marcando otro hito en una destacada carrera que ha abarcado décadas y ha dejado una huella imborrable en la industria cinematográfica.

Nacido en Buenos Aires en 1957, Darín comenzó su carrera artística desde muy joven, destacándose por su talento innato y su versatilidad en la interpretación. A lo largo de los años, ha protagonizado una amplia gama de películas, que han logrado ser un éxito tanto en Argentina como a nivel internacional.

Ricardo Darín en Relatos Salvajes. Foto: Damián Szifron

Su colaboración con el director Juan José Campanella en la película El secreto de sus ojos no solo le valió a Darín el reconocimiento internacional, sino que también les otorgó el Premio Oscar a la Mejor Película Extranjera, catapultando aún más su carrera a nivel global.

El secreto de sus ojos

Es de esta forma que, es una de las figuras centrales en Argentina, y dado ello, todo lo que ocurre en su vida no tarda de ser noticia. Lamentablemente, el pasado 2023 estuvo atado a una fake news que no tardó en transformarse en una polémica.

De fake news, PASO y mucha polémica: el mal trago de Ricardo Darín

El día siguiente a las PASO, que dejó a la Argentina entera sorprendida con el casi 30% de los votos de Javier Milei, el usuario @luucadb_ de X (Twitter) aprovechó el momento y creó una falsa anécdota con Ricardo Darín, que no tardó en volverse fake news.

El tuit sobre Ricardo Darín que terminó en fake news. Foto: Captura de pantalla

“Insólitamente, hice la fila en la misma mesa que Darín. Me acerqué a saludarlo, le di la mano y le dije ‘Ricardo, a lo Bukele eh’. Me agarró del hombro y me susurró al oído ‘Quedate tranquilo, nene. Es nuestra’. Un recuerdo para toda la vida”, tuiteó.

El comentario alude a Santiago Cúneo, quien participó como precandidato a presidente en las PASO, logrando un 0,23% de los votos. Durante su campaña, el periodista había anticipado su intención de llevar a cabo una política de seguridad semejante a la del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. De este modo, la presunta conversación sugería una aparente concordancia de Ricardo Darín con dicha propuesta.

La respuesta de Ricardo Darín a la fake news. Foto: Captura de pantalla

Ante la pregunta de un usuario sobre la veracidad del hecho, Darín respondió: “No, para nada, ¡No se atreve a decirlo en mi cara!”. Dada la gran repercusión y la respuesta del actor, el usuario terminó por poner en privado su cuenta y de esa forma dejar de ser el foco de atención.