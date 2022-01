El próximo 5 de enero del 2022 vuelve a la pantalla chica el éxito mexicano “Rebelde” de la mano de Netflix con una historia completamente renovada. Entre los nuevos actores que se incorporarán en este reboot se destaca la participación del argentino Franco Masini.

El actor de 27 años interpretará a Luka Colucci, uno de los alumnos del Elite Way School y todo indica que sería un pariente directo de Mía Colucci (Anahí Puente), ex protagonista en las temporadas anteriores, pero todavía no trascendieron detalles.

Por ahora lo que se sabe es que su papel será el de un galán rompe corazones y que compartirá la historia de amor principal con Azul Guaita, quien interpretará a Jana Cohen. Y deberá interpretar varias canciones que musicalizarán la serie.

Pero este talentoso artista cuenta con una amplia trayectoria que incluyen otros programas televisivos y hasta obras teatrales. Es actor, cantante y modelo y formó parte de proyectos como la obra “Ricardo III” y protagonizó la serie de Disney “Peter Punk” pero su mayor salto de popularidad llegó con su papel en “Esperanza Mía” con Lali Espósito.

Alejado del público juvenil, Masini demostró su versatilidad con personajes más series en “Amar después de amar”, “Cuéntame cómo pasó” y “Campanas en la noche” y “Riviera”, una serie inglesa que se grabó en Buenos Aires. También grabó sus propios temas: “Algo de Mí” y “Formas”.

Ahora su carrera lo lleva a formar parte del elenco de la nueva versión de la serie mexicana basada en la original argentina “Rebelde Way” de Cris Morena. En Instagram tiene a más de un 1.7 millones de seguidores y suele subir fotos con frecuencia.

El resto del elenco de la serie se completa con: