Premios Oscar 2023: todas las películas que están nominadas de Disney+

Estamos a horas de la gran fiesta del cine: este domingo 12 de marzo tendrá lugar la edición número 95 de los Premios Oscar, la cual premiará las mejores películas de Estados Unidos y del mundo. Con la fecha tan encima, muchos son los que aprovechan estos últimos días para hacer los “deberes” y ponerse al día con aquellas producciones que no llegaron a ver. Un gran aliado para esta tarea es la plataforma Disney+, la cual cuenta en su catálogo con cintas nominadas para esta próxima edición.

Qué películas nominadas están en Disney+

El servicio de streaming del gigante del entretenimiento Disney cuenta con varias películas que seguramente cobrarán protagonismo para los Premios Oscar 2023. Te dejamos la lista a continuación:

Pantera Negra: Wakanda por Siempre: la secuela de Pantera Negra obtuvo cinco nominaciones a los Premios Oscar 2023: Mejor Actriz de Reparto para Angela Bassett, Mejor Canción Original para “Lift Me Up” de Rihanna, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Diseño de Vestuario, y Mejores Efectos Visuales. El gran despliegue visual de la película la convierte en gran candidata para los premios no-actorales, aunque Bassett también podría llevarse la estatuilla por mejor interpretación de reparto ya que viene de hacerlo en los Globos de Oro.

Wakanda Forever, entre las más nominadas de la noche.

Turning Red: Como nos tiene acostumbrado el estudio Pixar de Disney, que lleva más de 10 estatuillas a Mejor Película Animada en su historia, esta vez no podía faltar una de sus producciones entre las nominadas a lo más destacado del cine de animación. Es por eso que Turning Red, su más reciente y divertida película de aventuras sobre la entrada a la pubertad de manera metafórica, es la gran candidata a quedarse con el premio en una de las ternas más reñidas de la noche.

Turning Red, una de las favoritas en animación

Volcanes: Quizás no haya sido tan mencionada como las anteriores dos cintas, pero Volcanes no debe dejar de ser parte de las discusiones sobre los Oscar – y también está disponible en Se trata de un largometraje nominado a Mejor Documental, uno de los más fuertes candidatos al Oscar en su categoría, el cual se centra en una pareja de volcanólogos que recorrieron el mundo filmando sus impresionantes y peligrosas erupciones. : Quizás no haya sido tan mencionada como las anteriores dos cintas, pero Volcanes no debe dejar de ser parte de las discusiones sobre los Oscar – y también está disponible en Disney+ , el cual se centra en una pareja de volcanólogos que recorrieron el mundo filmando sus impresionantes y peligrosas erupciones.

Volcanes explora la tragedia de Katia y Maurice Krafft Foto: Google

Cuándo y por dónde ver los Premios Oscar

La 95° entrega de los premios de la Academia de Cine de los Estados Unidos tendrá lugar este domingo 12 de marzo. La ceremonia comenzará a las 8 p.m. hora del este de Estados Unidos (22 hs. en Argentina) y se podrá ver en las señales de TNT y TNT Series, además de la plataforma HBO Max.

La gala honrará a las mejores películas estrenadas en 2022 en 23 categorías y tendrá lugar en el icónico Dolby Theatre de Los Ángeles. Conducirá por tercera ocasión el comediante Jimmy Kimmel. Everything Everywhere All at Once es la cinta más nominada de la noche, con un total de 11 nominaciones en distintas categorías, incluyendo Mejor Película.