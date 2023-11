Patrick Dempsey fue nombrado como el hombre más sexy del mundo

En un mundo donde la belleza y el atractivo físico son temas recurrentes en las conversaciones, la revista People ha sorprendido a todos al nombrar a Patrick Dempsey como el “Hombre más sexy del mundo”.

Dempsey es un actor versátil y talentoso que ha sabido cautivar al público con su actuación en la serie Grey’s Anatomy, donde interpretó al apuesto neurocirujano Derek Shepherd. Su carisma y gran atractivo han provocado que millones detrás de la pantalla sueñen con él.

Patrick Dempsey Foto: web

También ha demostrado ser un hombre de estilo y elegancia. Su sentido de la moda y su capacidad para lucir fashion en cualquier ocasión lo han convertido en un referente glamouroso para muchos. Su participación en campañas publicitarias de renombradas marcas y sus looks en alfombras rojas, lo ha convertido en toda una figura del mundo de la moda.

Patrick Dempsey fue escogido como el "hombre más sexy del mundo". Foto: People

A sus 57 años, el actor logró conseguir este título que en el 2022 le perteneció a Chris Evans. Para confirmar su gran encanto, posó para la revista y le regaló al público dos portadas que dejaron en claro su sensualidad.

¿Qué dijo Patrick Dempsey tras ser escogido como el hombre más sexy del mundo”

En diálogo con la revista People, Patrick Dempsey expresó su opinión sobre haber sido escogido como el hombre más sexy del mundo: “Me alegro de que esté sucediendo en este momento de mi vida. Es agradable tener el reconocimiento, y ciertamente mi ego recibe un pequeño golpe, pero me da la plataforma para usarlo para algo positivo”.

Patrick Dempsey Foto: web

“Me quedé completamente en shock, y luego empecé a reírme, en plan, esto es una broma, ¿no? Siempre he sido la dama de honor. Lo había olvidado por completo y ni siquiera me había planteado estar en esta posición. Así que mi ego está bien”, aseguró el actor sobre el momento en el que recibió la noticia.