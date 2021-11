Como todas las semanas, Netflix agrega nuevas películas, series y documentales a su cartelera. Entre los más destacados de la semana del 15 al 21 de noviembre se encuentran “Rocketman”, “Rey Tigre”, “El Transportador: Recargado”.

También se suman nuevas temporadas de series y realities como “Keeping up with the Kardashians”. Estos son algunos de los estrenos que no te podés perder esta semana.

Series

Cowboy Bebop

Cowboy Bebop

Cowboy Bebop es un wéstern de acción espacial acerca de tres cazarrecompensas que intentan escapar del pasado. Muy diferentes pero igualmente letales, Spike Spiegel (JohnCho), Jet Black (Mustafa Shakir)y Faye Valentine (Daniella Pineda) forman un equipo rudo y sarcástico, preparado para capturar a los criminales más peligrosos del sistema solar... por el precio justo. Entre patadas y ocurrencias, enfrentarán muchas batallas, pero solo hasta que su pasado les pase factura.

Mentiras

Mentiras

Una profesora de Literatura acusa a un cirujano de renombre de haberla violado durante una cita, pero él niega rotundamente todo lo que ella relata sobre ese encuentro.

La reina del flow

Debutó “La Reina del Flow”, el éxito colombiano que quiere poner a bailar a Mendoza

Años después de su venganza, Yeimy lleva una vida tranquila. Pero todo cambia con la liberación de Charly... y su regreso a la música.

Keeping up with the Kardashians

Keeping up with the Kardashians

La familia Kardashian regresa para una nueva temporada de dramas familiares, con sorprendentes revelaciones, nuevos proyectos profesionales e impactantes encuentros. Los Kardashian esperan emocionados la llegada del primer bebé de Kim y Kanye. Kylie y Kendall se esfuerzan por ser más independientes.

Películas

Tick, Tick... Boom!

En la víspera de cumplir 30, un joven y prometedor compositor teatral lidia con el amor, la amistad y las presiones de la vida como artista en Nueva York.

Intercambio de princesas 3

Intercambio de princesas 3

Cuando roban una reliquia de Navidad, las idénticas Margaret y Stacy deben pedir ayuda a su otra doble, la audaz Fiona, y su apuesto ex.

Noche de fuego

En una región de México donde se cultivan amapolas, tres amigas se refugian en su amistad para sobrellevar la dura realidad que viven bajo la sombra del narcotráfico.

Rocketman

Rocketman

En rehabilitación, la estrella Elton John recuerda sus orígenes, sus canciones inmortales y su vertiginoso camino de inspiración... y excesos. Basada en hechos reales.

El Transportador: Recargado

El transportador: Recargado

Un exmercenario se ve envuelto en una lucha contra la mafia rusa tras el secuestro de su padre a mano de una femme fatale.

Documentales y especiales

Rey Tigre: la historia de Doc Antle

El mundo de Rey Tigre se pone aún más salvaje con esta serie de la vida de Doc Antle, dueño de Myrtle Beach Safari, y su oscuro pasado.

La mente, en pocas palabras: Temporada 2

La mente, en pocas palabras: Temporada 2

La mente puede lograr grandes cosas, pero también desvirtuar las mejores intenciones. Descubre la ciencia que subyace tras la creatividad, el lavado de cerebro... y más.

Niños y familia

Goosebumps 2: Haunted Halloween

Goosebumps 2

Tres adolescentes intentan evitar que los personajes de una saga de novelas de terror cobren vida y bañen de sangre el día de Halloween.

StoryBots: Laught, Learn, Sing

Storybots: Laught, Learn, Sing

Aprende el alfabeto junto con Bip, Bup, Bing, Bang y Bo cantando al ritmo de las letras, de la A a la Z.

Animé

Kuroko no Basket: Último juego

Kuroko no Basquet

Cuando un antiguo equipo rival pierde de manera humillante frente a una conocida selección de baloncesto, Kuroko se reencuentra con la Generación de los Milagros.