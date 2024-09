Netflix sigue acumulando éxitos en su catálogo. Al contar con más de 200 millones de suscriptores, la plataforma busca innovar su interfaz con nuevas historias.

Entre los últimos proyectos de Netflix, se encuentra una serie que ha dejado de qué hablar entre los cinéfilos. Se trata de “La Señal”, creada por Nadine Gottmann y Sebastian Hilger.

Netflix: sinopsis oficial de “La Señal”

“Tras la desaparición de una astronauta, su familia emprende una búsqueda frenética de respuestas. Pero cuanto más indagan, mayor es la amenaza que se cierne sobre ellos y el mundo”, detalló la sinopsis descripta en Netflix.

Netflix: la adictiva serie de cuatro capítulos que no te dejará pestañear

De qué trata “La Señal”

“La Señal” comienza la historia con Paula, una astronauta que regresó a la Tierra tras estar meses en órbita. Luego de tomar un vuelo desde Santiago de Chile para reunirse con su familia en Alemania, el avión se cae en el océano Atlántico y nunca llega a casa.

Tras conocer lo sucedido, Sven, esposo de Paula, se aferra a cualquier pista que dé con su mujer mientras protege a su hija Charlie.

Conforme pasan los capítulos, más pistas comienzan a surgir y un enigma teme ser revelado. La misión de Paula en el espacio será clave para comprender lo sucedido.

Netflix: reparto de La Señal

Florian David Fitz como Sven

Peri Baumeister como Paula

Yuna Bennett como Charlie

Hadi Khanjanpour como Hadi Hiraj

Sheeba Chaddha como Benisha Mudhi

Katharina Schüttler como Nora

Meret Becker como Friederike

Uwe Preuss como Rainer

Tim Seyfi

Eva Mannschott como Ellen

Nilam Farooq como Mira

Seumas F. Sargent como Jake Mitchell

Katharina Thalbach como Die Moonwatcherin

Marc Ben Puch

Michael Kranz

Enzo Leonardo Mandara

Netflix: ficha técnica de La Señal

Público : mayores de 16 años por el lenguaje y posible violencia.

Géneros : Drama, misterio y thriller televisivo.

Dirección: Sebastian Hilger

Guion : Hilger y Nadine Gottman

El show es : psicológico, emocional y con suspenso.

Capítulos : cuatro.

Duración por capítulo: una hora aproximadamente.

Crítica de La Señal

Finalmente, “La Señal” tuvo una calificación del 86% sobre la base de 100. Este porcentaje no concuerda con el estudio de IMDb, que le dio un 6 sobre 10 pese a lo establecido por los críticos.

“La serie fue profunda y se centró principalmente en nosotros, los humanos. Me encantó. Me sorprendió en muchos sentidos. Me llamó la atención desde el primero hasta el último segundo”, destacó un usuario en IMDb.

Tráiler de La Señal, serie de Netflix