Millie Bobby Brown se despidió de Stranger Things: “Es hora de...”

Millie Bobby Brown comenzó su carrera actoral cuando era tan solo una niña. Su debut fue en la serie Once Upon a Time in Wonderland, donde interpretó a la joven Alicia. Su fama llegaría tan solo unos años después, en el 2016, con su papel de “Eleven” en Stranger Things.

Si bien la actriz había actuado en reconocidas series como Grey´s anatomy y Modern Family, estos papeles fueron pequeños y lo que catapultaría su carrera sería la serie juvenil éxito de Netflix, donde sin dudas pudo desplegar todo su talento.

Millie Bobby Brown como Eleven en la primera temporada de Stranger Things. Foto: Netflix

Al papel le sucederían otros, por ejemplo, el de Enola Holmes con el que consiguió ser aclamada tanto por el público como por la crítica. En definitiva, Millie, de tan solo 19 años, tiene por delante una exitosa carrera dentro de la industria cinematográfica estadounidense.

Llegó la hora de despedirse

No es ninguna noticia que Stranger Things llega a su final. Si bien muchos tenían la esperanza de que ello no fuese así, la realidad es que llegó la hora de que la serie tenga el final que merece y no siga dilatando la historia.

En este sentido, el elenco fue despidiéndose de sus personajes y ahora llegó el momento de que Millie Bobby Brown también lo haga. A través de una entrevista con la revista Women’s Wear Daily, la actriz le dijo adiós al personaje que marcó su carrera.

Millie Bobby Brown

“Creo que estoy lista. Ha sido un factor tan importante en parte de mi vida, pero es como graduarse en el instituto, es como el último año. Estás listo para irte y florecer, agradecida por el tiempo que tuviste, pero es hora de vivir tu propia vida”, expresó de forma madura la actriz, quien tiene grandes papeles por delante y que muy pronto veremos en otras producción que sin dudas se volverán nuestras favoritas.