El universo Stranger Things se sigue agrandando: tendrá una serie animada en Netflix

Stranger Things, la ficción estrenada en 2016, fue todo un éxito en Netflix y logró cautivar a muchísimos espectadores de todas las edades.

Pero lejos de la clásica historia que todos conocen, se sabe que ahora van a innovar con la animación de la serie y estarán a cargo Eric Robles y Flying Bark Productions.

Matt y Ross Duffer, son hermanos mellizos, escritores y directores de cine y TV estadounidenses, quienes crearon la famosa ficción adolescente ambientada en Hawkings.

Stranger Things

La plataforma confirmó que la nueva propuesta está en pleno proceso y los hermanos Duffer apuntaron a los dibujos animados y afirmaron: “Siempre hemos soñado con un Stranger Things animado en la línea de los dibujos animados de los sábados por la mañana que crecimos amando, y ver este sueño realizado ha sido absolutamente emocionante”.

Las parejas de todos los actores de la serie de Netflix

Los mellizos también están trabajando en una versión televisiva de imagen real de la serie japonesa de manga y anime Death Note. También están realizando una adaptación para serie del libro de Stephen King y Peter Straub, The Talisman, de Steven Spielberg.

¿Qué pasará con la serie original de Stranger Things?

Stranger Things va a despedirse definitivamente con su quinta temporada, que será más corta que las anteriores. Pero no solo quedará la nueva serie animada, ya que se estima que la ficción contará con al menos un spin off y con una obra de teatro llamada Stranger Things: The First Shadow y se estima que se estrenaría a finales de este año en Londres.