Los autos valuados en millones que Robert Downey Jr. sortea: ¿cuáles son los requisitos?

Robert Downey Jr. es una de las celebridades más importantes de Hollywood. Su carrera pasó por muchos momentos, tanto de auge como de decadencia, pero en el presente brilla como nunca.

El actor tuvo su renacer como el Ave Fénix al ponerse en la piel de “Iron Man”, tanto en sus películas en solitario como en los crossovers con el resto de los superhéroes del Universo Cinematográfico de Marvel.

Robert Downey Jr.

Su último trabajo fue en Oppenheimer de Christopher Nolan, donde interpretó a Lewis Strauss. A sus 58 años, el actor dio vida al enemigo de J. R. Oppenheimer, por el cual tuvo que realizar un radical cambio de look.

El millonario sorteo de Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. no es solo una super estrella de Hollywood, sino, también, un empedernido activista por el medio ambiente, al igual que Leonardo DiCaprio y tantos otros. Es por tanto que, hace uso de su fama para crear conciencia sobre la crisis ambiental en vigencia y la necesidad de hacer cambios cuanto antes.

Robert Downey Jr. Foto: Web

Una de las mayores preocupaciones del actor es la contaminación que generan los combustibles, y como gran fanático de los autos se vio envuelto en una verdadera disyuntiva. “Me desperté una mañana con la siguiente pregunta: ‘¿cómo puedo conciliar el hecho de que me comprometo a desarrollar y escalar tecnologías sostenibles y tengo esta colección de autos, no masiva, pero bastante considerable, que no le hacen ningún favor al medio ambiente?’”, le comentó a Motor Trend en una entrevista.

Robert Downey Jr. regala 6 autos coleccionables. Foto: RDJ Dream Cars Sweepstakes

Como solución, a Downey Jr. se le ocurrió producir un programa de televisión de 6 capítulos donde en cada uno de ellos mostrara la transformación de sus autos en una versión sustentable. Pero eso no es todo, los vehículos - que son verdaderas piezas de colección - serán sorteados por el actor con el fin de generar conciencia.

La pick-up Chevrolet K10 que regala Robert Downey Jr. Foto: RDJ Dream Cars Sweepstakes

Los autos en cuestión son: un Chevrolet Corvette de 1965, un Buick Riviera de 1966, un Mercedes 280 SE de 1969, una pick-up Chevrolet K-10 de 1972, una Kombi Volkswagen T de 1972 y otra pick-up Chevrolet El Camino del año 1985.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

Los requisitos para participar de los 6 sorteos por los millonarios autos son: ser mayor de edad y residir en Estados Unidos, Canadá (excepto Quebec) o el Reino Unido. Las inscripciones tendrán lugar entre el 16 de junio del 2023 y el 16 de julio del 2024, mientras que el sorteo del 9 de febrero hasta el 31 de julio, también del 2024.