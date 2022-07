A pocos días de que se cumplan 60 años de la muerte de Marilyn Monroe, Netflix publicó un nuevo tráiler de Blonde, la película de Andrew Dominik que llegará a la plataforma el 28 de septiembre on Ana de Armas en la piel de la famosa actriz.

“Sé que debería acostumbrarme, pero no puedo. He hecho el papel de Marilyn Monroe, Marilyn Monroe, Marilyn Monroe. No puedo hacer más escenas con Marilyn Monroe. Marilyn no existe, cuando salgo de mi camarín son Norma Jeane. Sigo siendo ella cuando la cámara graba”, explica la protagonista en el tráiler, cansada de la prensa.

“Basada en la exitosa novela de Joyce Carol Oates, reimagina la vida de Marilyn Monroe, uno de los íconos más antiguos de Hollywood. Desde su volátil infancia como Norma Jeane hasta su ascenso a la fama y sus enredos amorosos, Blonde desdibuja los límites entre la realidad y la ficción para explorar el gran contraste entre su figura pública y privada”, adelanta la sinopsis de la plataforma de streaming.

Ana de Armas será Marilyn Monroe en Blonde Foto: Netflix

Blonde, una historia no apta para menores

El proyecto fue calificado apto para mayores de 17 años, por su alto contenido sexual. “Es una película no apta para menores sobre Marilyn Monroe, yo diría que es lo que uno querría, ¿no? Me gustaría ir y ver la versión no apta para menores de la historia de Marilyn Monroe”, señaló el director del filme.

Y agregó: “Básicamente es la historia de cada ser humano, pero está usando un cierto sentido de asociación que tenemos con algo muy familiar, solo a través de la exposición en los medios. Toma todas esas cosas y les da la vuelta a sus significados, de acuerdo con cómo se siente, que es básicamente cómo vivimos. Así es como todos operamos en el mundo. Simplemente me parece ser muy resonante”.

Cabe señalar que la película comenzó a gestarse hace tiempo y en un principio parecía que Naomi Watts y Jessica Chastain iban a ser las elegidas para el rol protagónico, sin embargo lo obtuvo De Armas en 2019.

Mirá el tráiler de Blonde