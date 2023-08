La verdadera razón por la que aparece una canción de Soda Stereo en la película Blue Beetle

“Blue Beetle”, la recién estrenada película del universo de DC Comics producida por Warner Bros, ya ha llegado a las salas de cine en Argentina, y presenta una sorpresa emocionante para los seguidores de Soda Stereo.

La película de superhéroes resultó ser un éxito en la taquilla y una de las razones de la buena recepción en Argentina y Sudamérica es el soundtrack incluido. En resumen, el filme trata la vida de Jaime Reyes, un joven con descendencia mejicana que junto a su familia sobrevive en las dificultosas calles de Estados Unidos.

ALERTA DE SPOILER

Más allá del desenlace, en la escena final, se escucha de fondo Nada personal, el hit proveniente del disco homónimo publicado por el trío argentino en 1985.

En una entrevista reciente, el director Ángel Manuel Soto habló de esta elección y explicó que es fan de la canción. Además, confesó que siempre la canta en los karaokes. Al medio Spoiler, Soto declaró: “Cuando estaba leyendo el guion y al final, pues, se besan, me dije: ‘espera, esto es perfecto para aquí’”.

Imágenes de "Blue Beetle".

Entrando en detalle, dijo: “Obviamente, no quería incorporar solamente canciones y grupos mexicanos dentro de la música, también quería tener una gama de diferentes tipos de géneros y de diferentes países, desde Calle 13 a Los Saicos de Perú”.

Y continuó: “Tratamos de armar una playlist de la música que escuchan todos los miembros de la familia Reyes”, comentó al justificar la inclusión de otros artistas latinoamericanos como Residente, Thalía, Cazzu y Violeta Parra.

Por otra parte, en otra entrevista para AP, el director reforzó su idea a la hora de llevar a cabo un filme que retrate las raíces latinas. “Ya sabes, las películas que has visto, cada vez que van a un país latino, si van a México, siempre es la misma música. Si van al Caribe, siempre es la misma música”, respondió ante la consulta del periodista.

“Y la verdad es que sí, escuchamos eso, pero también escuchamos otras cosas. No sólo consumimos cosas de Estados Unidos, sino que también tenemos grandes bandas de rock en nuestros países. El hecho de que otras personas no lo hayan escuchado no significa que no sean geniales. Entonces, de la misma manera que me presentaron otra música de Estados Unidos sin ninguna queja, quería presentarle al mundo la música con la que crecí, esperando que tampoco se quejen de eso”, cierra.