¿Un sueño posible o una estafa? La polémica que saltó tras 14 años de la película de Sandra Bullock

Un sueño posible es una película del año 2009 protagonizada por Sandra Bullock y Quinton Aaron, disponible en HBO Max. La cinta basada en la increíble historia de vida de Michael Oher, jugador de la NFL, se convirtió en la producción más taquillera de su año de estreno y fue aclamada por la crítica.

En ella se cuenta cómo Oher, un joven afrodescendiente sin hogar, es acogido por los Tuohy, una pareja con un hijo y una hija que asistían a la misma escuela que aquel. Gracias a que en su último año escolar sus calificaciones mejoraron y dado su talento para el deporte, Oher obtuvo una beca en la Universidad de Mississippi para estudiar y jugar en los Ole Miss Rebels.

Como si ello fuera poco, Oher fue seleccionado por los Baltimore Ravens en la primera ronda del Draft de la NFL del año 2009. Todos estos sucesos llamarían la atención de Michael Lewis, quien escribiría un libro, y luego de John Lee Hancock, quien decidió realizar la película.

¿Una estafa? La nueva etapa en la historia de Michael Oher

Un nuevo episodio llegó a la vida de Michael Oher, quien a sus 37 años denunció a los Tuohy, la familia que lo acogió en su último año de secundaria. El deportista retirado dejó a todos boquiabiertos al declarar que la historia que se vendió sobre su vida fue una mentira.

Michael Oher Foto: web

El hombre alegó que los Tuohy se beneficiaron económicamente a expensas de la historia de su adopción, la cual en verdad no sucedió. Durante 14 páginas, Oher denunció que la familia Tuohy recibió 225.000 dólares y el 2,5% de los ingresos brutos de la taquilla de Un sueño posible, y que él no vio ni una gota de ese dinero, además de asegurar que no lo adoptaron.

Lejos de quedarse callado, Sean Tuohy, padre de la familia, respondió en The Daily Memphian: “Es muy triste pensar que nuestro objetivo era hacer dinero con cualquiera de nuestros hijos, pero vamos a querer a Michael con 37 años igual que lo quisimos cuando tuvo 16 años”.

Michael Oher junto a la familia Tuohy. Foto: web

Además, Tuohy defendió a su familia asegurando que la adopción de Oher fue un requisito solicitado por la NCAA para acelerar el fichaje del mismo en la Universidad de Mississippi.