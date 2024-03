La romántica historia de amor de Cillian Murphy y su esposa: ¿cómo se conocieron?

Cillian Murphy es uno de los actores más queridos de Hollywood en todos los sentidos. Al ganar su Oscar como Mejor Actor por su rol protagónico en la película Oppenheimer, el nombre del irlandés se ubica en todos los titulares.

No obstante, más allá de sus logros actorales, sus éxitos también se consagran en su vida personal. Entre ellos, se encuentra el matrimonio con su esposa Yvonne McGuinness, con quien está desde hace más de 20 años.

Cómo comenzó la historia de amor entre Cillian Murphy y su esposa

Cillian Murphy conoció a su esposa en 1996 durante uno de sus conciertos de jazz. En el mismo, cantaba y tocaba la guitarra en la banda The Sons of Mr Green Genes.

Cillian Muphy y su esposa Yvonne McGuinness . Foto: Pinkvilla

En ese momento, Murphy se encontraba dando pequeños pasos en el mundo de la interpretación. Por ende, tras conocerlo, la artista visual decidió acompañarlo en el tour por su película “Disco Pigs”.

“Ese tiempo, haciendo Disco Pigs fue como el mejor momento de mi vida (...) Me moldeó en términos de mis gustos. Y fue en el tiempo que conocí a mi esposa, vino al tour con nosotros”, destacó el intérprete de Tom Shelby en 2016 al medio The Guardian.

Pasado ese tiempo, se hicieron novios y ocho años después (2004) contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima. Asimismo, en 2005 tuvieron a su primer hijo Malachy y dos años después a Aran.

Durante sus veintas y treintas vivieron en Londres. Sin embargo, actualmente vive en Irlanda dado que Cillian Murphy prefiere estar alejado de Hollywood y pasar tiempo con su familia.

Cillian Murphy con su esposa y Robert Downey Jr en la temporada de premiaciones por Oppenheimer. Foto: Today Show

“Este es un negocio difícil y ya estar trabajando es un mérito. Por eso me encanta volver a Cork y estar con mis amigos de siempre. Con ellos nunca hablo de la industria porque no nos parece un asunto importante”, destacó el actor irlandés.

Finalmente, el matrimonio se obliga a estar al menos seis meses en Irlanda. Asimismo, tienen un pacto inquebrantable: no hablar de su vida privada a los medios de comunicación.

“Tengo una mujer increíble y no podría hacerlo sin ella y su comprensión. Pero cuesta”, exclamó Murphy, quien agregó: “Yvonne no habla de mí y yo no hablo de ella”.