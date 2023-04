La exorbitante fortuna que heredarán los hijos de Steven Spielberg

El director de cine Steven Spielberg es uno de los más reconocidos a nivel mundial. Su trabajo en la generación blockbuster lo llevó al estrellato y lo consagró como uno de los cineastas más importantes de las últimas décadas.

Con Jurassic Park, E.T. el extraterrestre, Tiburón, La lista de Schindler, Atrápame si puedes, Indiana Jones, Rescatando al soldado Ryan y tanto otros títulos, Spielberg hizo de su filmografía una de las más taquilleras de la historia.

Steven Spielberg Foto: Gregorio Borgia

Fue así que el director logró cosechar un patrimonio de 4 mil millones de dólares, una cifra que lo convierte en uno de los millonarios más grandes del mundo y que repartirá entre sus siete hijos.

¿Quiénes son los hijos de Steven Spielberg?

Spielberg estuvo casado de 1985 a 1989 con la actriz estadounidense Amy Irving. En 1991 volvió a casarse, esta vez con la actriz Kate Capshaw, a quien conoció durante las audiciones para la película Indiana Jones and the Temple of Doom, y con quien formó una familia de siete hijos: dos de sus relaciones pasadas, tres biológicos y otros dos adoptivos.

Jessica Capshaw siguió los pasos de su madre y se convirtió en una reconocida actriz, principalmente por su papel de “Arizona Robbins” en la serie de televisión Grey’s Anatomy.

Steven Spielberg junto a su familia. Foto: web

Mikaela Spielberg, adoptada por el matrimonio en 1996, quien, a sus 23 años se lanzó como actriz porno. A ellas se les suma Sawyer Spielberg, quien debutó en la gran pantalla con la película Honeydew, una cinta de horror dirigida por Devereux Milburn que se presentó en el Festival de Bernilane del año 2021.

Luego está Max Spielberg quien es un reconocido desarrollador de videojuegos de Electronic Arts, y Sasha Spielberg, que es una actriz que ha tenido pequeños papeles en algunas de las películas de su padre como La terminal o Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal.

Steven Spielberg junto a sus hijas. Foto: web

La más pequeña de todas es Destry Allyn, quien empezó como modelo e influencer en las redes sociales pero rápidamente saltó a la pantalla grande con Mass Hysteria, una película independiente de terror dirigida por Jeffrey Ryan.

Por último, está Theo Spielberg, quien fue adoptado por Kate Capshaw antes de su boda con Spielberg aunque después este lo adoptó. Trabajó como técnico en algunas cintas de su padre y en el 2010 debutó como guitarrista en Wardell, la banda de rock que fundó con su hermana Sasha.