La esposa de Bruce Willis se siente “culpable” por la demencia del actor: “Sufro con la...”

En el mes de febrero, el mundo se enteró de la triste noticia de que Bruce Willis sufre demencia frontotemporal. Se trata de un cuadro irreversible y degenerativo, por lo que aquel y sus seres queridos se encuentran viviendo un duro momento.

Se trata de un diagnóstico similar al mal de Alzheimer, que tiende a afectar la personalidad, conducta y el lenguaje de quienes lo padecen. En los últimos días, se dio a conocer que el estado de salud del actor se ha agravado y que no reconocería a Demi Moore, exesposa y madre de sus hijos.

Bruce Willis

Además, según reveló Emma Heming, su actual esposa, el actor no sería cien por ciento consciente de su estado de salud. El mismo es acompañado por su familia, mientras vive alejado de las cámaras y retraído en su mansión.

Emma Heming a corazón abierto

En una nota escrita por ella para el periódico que edita Maria Shriver, la exesposa de Arnold Schwarzenegger, Emma Heming habló sobre cómo transita el diagnóstico de su amado Bruce Willis, con quien está unida en matrimonio desde el año 2009.

Emma Heming y Bruce Willis. Foto: Instagram/emmahemingwillis

“Sufro con la culpabilidad, sabiendo que tengo recursos que otros no”, expresó a corazón abierto la empresaria a través de su puño y letra. “Cuando tengo la oportunidad de salir a dar un paseo para despejar mi mente, no se me olvida que no todos los cuidadores pueden hacerlo”, contó.

“Cuando lo que comparto de nuestro camino obtiene cobertura por parte de la prensa, sé que hay miles de historias sin contarse, sin oírse; cada una de ellas merecedoras de compasión y preocupación”, reveló. En este sentido, dijo: “Veo que lo que comparto importa a otros que pueden estar sufriendo dificultades, y de alguna manera les hace sentir visibles y comprendidos”.

Bruce Willis y Emma Heming.

“Quiero que la gente sepa que cuando escucho que hay otra familia afectada con demencia frontotemporal, oigo la misma historia de duelo, pérdida e inmensa tristeza que hay en nuestra familia haciendo eco en la suya”, se sinceró y cerró.