La contundente postura de Bárbara, la hija de Guillermo Coppola, sobre la serie

Guillermo Coppola forma parte de la historia futbolística en todos los sentidos. Tras trabajar por más de 50 años como mánager de hasta 180 futbolistas, el nombre del empresario quedó impregnado en Argentina al punto de conformarse una serie a su nombre. Ante su legado de importancia, su hija Bárbara decidió romper el silencio y dar su postura sobre la cinta.

La postura de Bárbara sobre la serie “Coppola, el representante”

En principio, el primer capítulo de la serie recitó un momento donde el representante le habría pedido a Yuyito González que no tuviese a Bárbara en los años 80. Ante esa polémica serie, la hija del empresario rechazó que eso hubiese ocurrido.

“Hoy ella salió con ese tema diciendo que no había existido tal situación, que jamás yo hubiera hecho una cosa así”, comentó Coppola sobre lo que dijo su hija sobre la escena.

Guillermo Coppola con su hija Bárbara y nieta. Foto: La Voz

Seguidamente, Guillermo Coppola comentó algunos dichos de su hija al cronista de LAM. Entre los mismos, incluía el amor que sentía por el y el cero reproche que le tenía.

“Hola pa, ahí los estoy escuchando con mamá. Yo te amo con todo mi corazón, vos me hacés llorar. Gracias por existir y sé cómo sos, ni más ni menos. Yo no tengo nada que reprocharte”, escribió Bárbara para descartar cualquier enfrentamiento por lo mostrado en la serie.

Ahora bien, estas no han sido las únicas polémicas de la serie. En este aspecto, Yuyito González destacó que no reconoció muchos aspectos de su persona en la serie. Sin embargo, no descartó que hubiese podido suceder.

Yuyito González y Guillermo Coppola.

“No me reconocí en muchas cosas, por lo menos yo no me recordaba así, tan impetuosa. Pero tal vez fui así. La verdad es que no me acuerdo”, destacó la actriz argentina sobre cómo se vio representada en la serie.

“Coppola, el representante” es una serie biográfica sobre la vida de Guillermo Coppola. Se encuentra disponible en Star Plus y cuenta con seis capítulos.