La comedia romántica gay que se puede ver en una sentada y es protagonizada por un actor de Merlí

Smiley es una serie disponible en Netflix, dirigida por Marta Pahissa y David Martín Porras, escrita por Guillem Clua y protagonizada Carlos Cuevas, conocido por su papel de Pol Rubio en Merlí, y Miki Esparbé.

La serie cuenta con 8 episodios de 35 minutos cada uno aproximadamente, lo que daría una duración de 5 hs, un plan fantástico para hacer en el Día Internacional del Orgullo.

Smiley, disponible en Netflix. Foto: Netflix

Smiley resulta ideal para aquellos amantes de las historias de amor simples y poco cliché, donde lo que se busca desde los creadores y elenco es mostrar a personajes con imperfecciones, cometiendo errores humanos, y una historia sinuosa que no siempre va a parar a donde los espectadores imaginan.

Smiley, disponible en Netflix. Foto: Netflix

¿De qué trata Smiley?

Álex tiene el corazón roto tras sufrir un desengaño amoroso. Luego de pedir explicaciones con un mensaje de voz, se lo envía por error a Bruno, al que no conoce de ninguna parte. Este inocente despiste cambiará la vida de Alex y Bruno para siempre.

¿Por qué mirar Smiley?

Smiley es una serie repleta de grandes momentos, es amena e ideal para disfrutar si lo único que quieres ver es una producción sin mucho drama y repleta de diversión.

Desde ya que que alguna que otra escena puede despertar una lágrima, pero Smiley no se trata de ello. Es una especie de When Harry met Sally, moderno, LGTBQ+ y cargada de humor a la española.

Smiley, disponible en Netflix. Foto: Netflix

Por último, es una gran opción para los argentinos, porque en el país no se celebra el Día del Orgullo sino hasta noviembre. En este día también especial, en el que salir a las calles en caravana y llenarlas de glitter no es posible - al menos de forma masiva -, Smiley puede ser lo que estabas buscando si no querés que esta fecha sea una más del calendario.