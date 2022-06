Gracias a sus canciones y estilo de vida, Lali Espósito supo posicionarse como una de las artistas favoritas de los colectivos LGBT que encuentran en sus letras sientos de motivos para identificarse. Es por eso que en este Día Internacional del Orgullo, la cantautora compartió en sus redes sociales una especial dedicatoria para la comunidad disidente.

Después de explotar en sus recitales en el Luna Park, la cantante compartió en su perfil de Instagram un breve pero cautivante video de una de sus coreografías sobre el escenario. Pero no fue una canción al azar, sino que la artista optó por compartir con sus fieles seguidores la interpretación en vivo de “Soy”, una de las canciones más referenciales sobre la diversidad sexual.

En la descripción completó con un profundo mensaje en tono de celebración para conmemorar esta fecha tan especial: “SOY LO QUE VES. Orgullo de ser, siempre. ¡Feliz día, feliz mes, feliz vida!”.

En menos de una hora, su posteo alcanzó las cien mil reproducciones y todo tipo de comentarios de sus admiradores como: “Siempre, mi amor”, “Diossss, acá casi me hago pis de la emoción, estaba levitando”, “Reina del pop argentino” y “Sos nuestra Reina y te amamos por siempre. Es por acá, es con nosotres, fieles a vos siempre reina”.

La letra completa de “Soy” de Lali Espósito

Soy lo que tanto busqué vivir

Cada paso que doy por ti

Soy tu espejo tu voz

Soy lo que ves

Porque soy quien encuentra la libertad

Con la fuerza de la verdad

Una historia real

Soy lo que ves

Si te abro la puerta

Para entrar en mi vida

Verás a una mujer

Veras cuanto soñé

Hea!

Con las alas abiertas

Dejaré que me quieras

Por dentro solo soy

Lo simple del amor

Soy lo que tanto busqué vivir

Cada paso que doy por ti

Soy tu espejo, tu voz

Soy lo que ves

Porque soy quien encuentra la libertad

Con la fuerza de la verdad

Una historia real

Soy lo que ves

Yo nací en la tierra

De las almas que sueñan

Cambiar la realidad

Para poder volar

Soy, todo lo que soy

Todo lo que soy

Todo lo que soy, lo que ves

Porque soy

Quien encuentra la libertad

Con la fuerza de la verdad

Una historia real

Soy lo que ves

Oh yeah, oh oh

Soy lo que ves

Porque soy

Lo que tanto busqué vivir

Cada paso que doy por ti

Soy tu espejo, tu voz

Soy lo que ves

Porque soy

Quien encuentra la libertad

Con la fuerza de la verdad

Una historia real

Soy lo que ves