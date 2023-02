La comedia romántica “Cómo perder a un hombre en 10 días” cumple 20 años y sus protagonistas se reunieron para celebrar el aniversario. A través de un Instagram Live, Matthew McConaughey y Kate Hudson se reunieron y recordaron cómo fue filmar la película que se estrenó en 2003 para el Día de San Valentín.

El reencuentro entre Kate Hudson y Matthew McConaughey ocurrió en un vivo de Instagram frente a sus seguidores de esta red social. La actriz fue la primera en conectarse. “Es una locura, y al mismo tiempo parece que han pasado dos vidas enteras”, declaró antes de darle la bienvenida a su compañero. Una vez que ambos estuvieron en línea comenzaron a hablar sobre el rodaje de “Cómo perder a un hombre en 10 días”.

Kate Hudson y Matthew McConaughey se reunieron para celebrar los 20 años de “Cómo perder a un hombre en 10 días” Foto: Twitter

Durante la amistosa charla hablaron sobre los besos que se dieron mientras estaban en el set de filmación “Cuando besas a alguien en una película es profesional”, comentó Hudson. “Tratamos de crear algo que evoque ciertas sensaciones, de una manera que no tiene por qué ser necesariamente cómo lo harías en la vida real”, agregó.

Por su parte, McConaughey el éxito de esta película que los tuvo como pareja protagonista se debió a que sus estilos eran complementarios. “Lo que a mí me gusta, a ti no te molesta, y lo que te gusta a ti no me molesta a mí”, señaló y añadió: “Nunca tuvimos miedo de llegar un poco demasiado lejos”.

Kate Hudson y Matthew McConaughey se reunieron para celebrar los 20 años de “Cómo perder a un hombre en 10 días” Foto: Web

“Cómo perder a un hombre en 10 días” cumple 20 años

El 6 de febrero de 2003, unos días antes de San Valentín, se estrenó “Cómo perder a un hombre en 10 días”. Una comedia romántica donde Kate Hudson interpreta a una periodista dispuesta a demostrar que podía convertirse en la pesadilla de su novio, fuera este el que fuese. El hombre elegido para su experimento, interpretado por McConaughey, resultaba ser un ejecutivo con mucho ego que se creía capaz de volver loca de pasión a cualquier chica.