“Jurassic Park: en concierto” llega al Luna Park: “Una puerta que se abre para siempre al público”

Este 4 de junio llega al Luna Park, Jurassic Park: en concierto bajo la batuta de Damián Mahler. Se trata de un show que reunirá a más de 75 músicos sobre el escenario, que interpretarán la banda sonora escrita por John Williams para la icónica película de Steven Spielberg.

Se trata de un concierto sinfónico donde chicos y grandes podrán disfrutar de la película mientras la orquesta inunda de magia el mítico estadio, un tipo de show que ya conquistó al público argentino con E.T.: El extraterrestre: en concierto, también a cargo de Mahler.

“Jurassic Park en concierto” llega el 4 de junio al estadio Luna Park. Foto: Universal Pictures

Damián Mahler debutó en The Walt Disney Company como compositor y productor musical. Colaboró con Sean McKeown (director artístico del Cirque du Soleil) en la creación de la música de su espectáculo “ReEsch”.

Es director orquestal de “Back to the Orchestra” en España y Argentina. Escribió “Siddharta”, el estreno de teatro musical argentino más visto de los últimos 25 años. Participa en el Teatro Colón como orquestador en el marco de “La noche de los 200 años”, del Festival “Únicos” y como preparador vocal de “Magia y Sinfonía” de Disney. Dirige los musicales extranjeros “Rent”, “Jekyll & Hyde”, “Blood Brothers” y “Man of La Mancha” y los de la dupla Cibrián-Mahler “Drácula”, “El Jorobado de París”, “Las Mil y una Noches”, entre otros.

Damián Mahler: todo sobre Jurassic Park, en concierto

El equipo de Vía País habló en exclusiva con Damián Mahler, quien nos acercó a la experiencia de cómo es preparar un concierto desde el momento cero, brindó detalles de cómo es ser director de orquesta de bandas sonoras y dio su visión de cómo es la relación entre las nuevas generaciones y la música académica o clásica.

- ¿Cómo es el proceso de llevar adelante un concierto, desde el momento cero en que se está frente a la partitura por primera vez, pasando por las dificultades que se pueden presentar en los ensayos y, finalmente, la experiencia del show?

- Damián Mahler: Este tipo de espectáculos me enfrenta a un doble desafío de, no solo estudiar la partitura de forma integral como en cualquier otro concierto, sino de lograr la sincronización entre la música y la imagen lo cual requiere de mucho trabajo previo por parte mía. Tengo que estudiar muchísimo, saberme la película y la música de memoria como para poder ser en ese momento el coordinador del resto de los músicos. Así que es como que se le agrega una capa a la dirección orquestal convencional.

Damián Mahler dirigiendo. Foto: Soy Prensa

Hay tantos momentos en donde la música puntualiza en estados de ánimo, objetos, personajes, etc., que me obliga a ir siguiendo el segundo a segundo de la imagen. Es algo realmente apasionante. Es como revivir la película todo el tiempo y a la vez entender el proceso.

- ¿Qué hace de Jurassic Park y la partitura de John Williams una obra atractiva a los ojos y oídos del público luego de 30 años de su estreno?

- Damián Mahler: Fue una película innovadora desde el punto de vista técnico, porque era la primera vez en donde el universo del CGI, es decir, imágenes generadas por computadoras, se hacía presente de una manera protagónica. Además, lo interesante de Jurassic Park es que la historia que se cuenta es extraordinaria y la forma en que la música acompaña potencia la narración y forma parte activa de la misma.

Damián Mahler dirigiendo. Foto: Soy Prensa

La partitura de Williams, por su parte, es una obra maestra. Suscita todo tipo de sentimientos que junto a la imagen, provoca momentos de suspenso, terror y hasta acción. Tiene la grandeza de que todas sus melodías forman parte de nuestra memoria, allí está el porqué de su duración en el tiempo.

- ¿Consideras que los conciertos de películas blockbuster o taquilleras pueden ser una buena manera de atraer a las nuevas generaciones hacia la música académica?

- Damián Mahler: Seguro que sí. Yo creo que John Williams es protagonista absoluto en lo que tiene que ver con la conservación de la música sinfónica. Él es el motivo por el cual la música para orquesta se volvió inmensamente popular desde mediados de los ‘70 en adelante. Desde Tiburón, Star Wars, Indiana Jones, etc. Logró poner a la música sinfónica otra vez en en primer lugar, y creo que eso tiene un efecto hasta el día de hoy, donde ves una película de superhéroes y no te la imaginas de otra manera que no sea con una orquesta sinfónica épica acompañando en la banda sonora.

Damián Mahler dirigiendo. Foto: Soy Prensa

Jurassic Park: en concierto puede ser posiblemente para chicos y chicas de cinco, ocho, diez años, su primera experiencia escuchando una orquesta sinfónica en vivo. Eso estoy seguro que es un camino de ida para cualquier persona. Es decir, como cuando vas al cine por primera vez o al teatro, o si te gusta el fútbol el ir a la cancha. Es una puerta que se abre para siempre.

- ¿Por qué escogiste el camino de director de orquesta de bandas sonoras para tu vida?

- Damián Mahler: El motivo por el cual lo elegí es por ser un apasionado de eso y por tener un interés genuino desde siempre. Nací en una casa donde la música estaba muy alcance de la mano. A mi papá [Ángel Mahler] obviamente siempre le gustó la música de películas y me acercó a ese repertorio, el cual me parece fabuloso.

Damián Mahler dirigiendo. Foto: Soy Prensa

Disfruto muchísimo el hecho de poder dirigir este tipo de espectáculos, donde tal vez las dificultades sinfónicas son tan grandes o más que dirigir una sinfonía de cualquier compositor de otros períodos. El contar historias a través de de la música me apasiona.