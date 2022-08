Luego de haber enamorado a los fanáticos de Star Wars, y a los no tanto, con series como “The Mandalorian”, “Obi-Wan Kenobi” y “El Libro de Boba Fett”, Disney+ prepara una nueva serie con un fichaje que pocos esperaban. El actor británico Jude Law se suma a la franquicia que creó George Lucas y que hasta el día de hoy sigue siendo de las más aclamadas por el público.

En una nueva aventura que promete ser de las series más caras que ha realizado la plataforma y que hasta superaría a las que ya se publicaron, el actor se sumará a “Skeleton Crew” que según han anunciado desde la propia empresa se estrenará recién para el 2023.

La nueva serie Skeleton Crew de Star Wars que se estrena en 2023. Foto: Instagram/StarWars

Hasta el momento, no se sabe cuál será el papel que interpretará Law, ya que viene de darle vida a Albus Dumbledore en la trilogía de “Animales Fantásticos”, se cree que podría llegar a ser un siniestro villano. Lo que si está confirmado es que el director que le dará vida a esta nueva serie será Jon Watts quien dirigió Spider Man: No Way Home y quien aseguró que buscará darle un nuevo foco a la franquicia en esta aventura.

¿Qué se sabe hasta el momento de la nueva serie de Star Wars?

La serie contará la historia de un grupo de niños de aproximadamente 10 años que viven en un pequeño planeta pero se pierden en la galaxia y harán todo lo necesario para poder volver a casa. Asimismo, el director aseguró que la serie se ambientará en los tiempos cercanos de “The Mandalorian” y de la futura serie “Ahsoka”.

“Nos gustó la idea de usar niños para dar una perspectiva diferente, y ver la galaxia a través de un par de ojos diferentes”, aseguró Watts en un artículo de Vanity Fair. Asimismo, el productor Dave Filoni explicó que “Es tanto un programa para niños como Clone Wars y hay personajes que les cortamos la cabeza en Clone Wars”.