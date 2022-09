Interna en Marvel: la directora de The Marvels criticó a Avengers: Endgame

En medio del movimiento feminista que llegó a Hollywood y está reacomodando el universo del espectáculo, el mundo de los superhéroes también ha tenido sus cambios en los últimos años y con el gran protagonismo que han ganado las heroínas en las historias, el camino que transita Marvel es a paso firme. Una de las que dejó en claro su pensamiento en esta transición fue la directora de “The Marvels”, quien criticó a “Avengers: Endgame”.

La directora Nia DaCosta (Candyman y The Marvels), quien está a la espera de que se estrene la nueva película de Marvel que tiene fecha para el 28 de julio de 2023, habló sobre el momento épico que ocurrió en “Avengers: Endgame”, donde las heroínas del grupo tomaron la posta y fueron juntas contra el ejército de Thanos. En esa recordada escena se puede ver como Spinderman está entregado al poderío del villano a punto de perder el guante, pero es salvado por la Capitana Marvel y el resto de las heroínas.

Una de las escenas más recordadas de "Avenger: Endgame" de Marvel es cuando todas las heroínas se juntan para pelear contra Thanos. Foto: Animal MX

¿Qué dijo la directora de “The Marvels” sobre la lucha de todas las heroínas en “Avengers: Endgame”?

“Yo, como muchas mujeres de todo el mundo, vio ‘Vengadores: Endgame’, y vio esos seis segundos con todas las mujeres de Marvel juntas. Se me puso la piel de gallina, pero también me enfadó mucho. Estaba en plan, ‘Dos horas de esto, por favor’. Fue genial que decidiesen hacer una película team-up con tres de mis héroes favoritos, eso fue lo más emocionante. He sido una gran fan de Marvel durante muchísimo tiempo, me encantaron las películas. Por eso, siempre supe que quería ser parte de este universo”, comenzó a explicar DaCosta.

Imagen de “Avengers: Infinity War” una de las películas que forma parte de la franquicia de Marvel (Captura de pantalla).

En cuanto a los fans y la película, la directora explicó que “esas películas no existirían sin los fans. Así que, ya sabes, una película hecha para frustrar a los fans parece un poquito suicida. La gente habla sobre ‘fan service’ como si estuvieses siendo indulgente con algún nicho. Quiero decir, todos hemos visto los números que hacen estas películas. Los fans son la mayoría en este momento. El fan service es, simplemente, honrar las historias que nos han precedido. No es poner un pequeño guiño que solo van a pillar tres personas. Es solo atar cabos, recoger los matices que se han sembrado antes. No lo veo como un tipo de escritura de nicho”.

Por último, DaCosta sostuvo que si hay un movimiento en todo el mundo que acompañe la idea de la igualdad entre la mujer y el hombre, se podrán ver más películas con heroínas: “Creo que esto es lo que queremos, queremos ver mujeres trabajando juntas, idealmente en su propia película, y lo hemos estado diciendo mucho, pero cuanto más gente hable sobre ello y diga que está interesada, mayor es la probabilidad de que llegue a hacerse. La gente está escuchando. Está mirando”.