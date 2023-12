Globos de Oro 2024: quién fue la persona más joven en ganar el premio

Llega una nueva edición de los Globos de Oro, uno de los premios más importantes del cine y la televisión. Estos galardones son otorgados por los 93 miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood en reconocimiento de la excelencia.

La ceremonia anual en la que se entregan los premios normalmente se lleva a cabo cada enero y es una parte fundamental de la temporada de premiación de la industria cinematográfica, que culmina cada año con los Premios de la Academia.

Premios Globos de Oro. Foto: Globos de Oro

El jurado otorga estatuillas en diversas categorías que abarcan tanto cine como televisión. Estas incluyen Mejor Película (Drama y Comedia/Musical), Mejor Director, Mejor Actor y Actriz en Película (Drama y Comedia/Musical), así como categorías televisivas como Mejor Serie de Drama, Mejor Actor y Actriz en Serie de Drama, entre otras.

¿Quién fue la persona más joven en ganar el premio?

Ricky Schroder ganó el premio a la Nueva Estrella del año en 1980, a la edad de 9 años, lo que lo convirtió en la persona más joven en ganar un Globo de Oro.

American child actor Ricky Schroder wins the Golden Globe New Star of the Year in a Motion Picture (Male) award for his role in 'The Champ', 26th January 1980. (Photo by Maureen Donaldson/Getty Images) Foto: Maureen Donaldson

¿Quién es Ricky Schroder?

Ricky Schroder, cuyo nombre completo es Richard Bartlett Schroder, es un actor y director estadounidense nacido el 13 de abril de 1970 en Staten Island, Nueva York. Comenzó su carrera como actor infantil y alcanzó la fama en la década de 1980.

Ricky Schroder Foto: web

Schroder se destacó en el papel principal de la serie de televisión Silver Spoons, donde interpretó a Ricky Stratton. Sin embargo, ganó reconocimiento a nivel mundial y obtuvo un Globo de Oro por su interpretación en la película The Champ, donde actuó junto a Jon Voight.

A lo largo de su carrera, Ricky Schroder ha participado en una variedad de proyectos cinematográficos y televisivos. Algunas de sus apariciones notables incluyen Lonesome Dove, NYPD Blue, y más recientemente, en Dolly Parton’s Coat of Many Colors y su secuela Dolly Parton’s Christmas of Many Colors: Circle of Love.